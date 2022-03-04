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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

В Байкальском заповеднике прошла «перепись населения»

Анастасия Баринова

Фото: Кирилл Б. | Фотохостинг Nat-geo.ru
Фото: Ф. Мартусов / Байкальский заповедник

Росомаха

Фото: Кирилл Б. | Фотохостинг Nat-geo.ru

Росомах и горностаев там стало больше. Но численность некоторых видов животных снизилась.

Специалисты ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» провели зимний маршрутный учет животных на всех подведомственных участках. Общая протяженность маршрутов составила 286 км, в том числе на территории Байкальского заповедника – 178 км, в Кабанском заказнике – 20 км, а в Алтачейском заказнике – 88 км.

Такого рода мониторинг позволяет более точно оценить численность лесных обитателей и характер ее изменений в течение зимы. Это может быть связано с миграцией, уровнем снега, кормовыми запасами, урожайностью и другими факторами. В заповеднике ведется научный отчет «Летопись природы», содержащий информацию за многие годы.

Сравнивая данные по годам, биологи выявляют общую тенденцию к увеличению или уменьшению численности вида, пытаются объяснить причины колебаний и трендов, разрабатывают рекомендации для планирования охранных мероприятий.

Фото: Наталья Гамова / Байкальский заповедник
Следы: 1 – выдры, 2 – кабарги, 3 – горностая, 4 – соболя
Фото: Наталья Гамова / Байкальский заповедник

По предварительным итогам отмечается рост численности росомахи, зайца-беляка, косули, горностая и американской норки. Однако меньше стало таких животных, как лось, кабан, кабарга, лисица и благородный олень. Исключения найдены только на территории Кабанского заказника: здесь беляков стало меньше, а лисиц – больше.

Фото: А. Безруков / Байкальский заповедник
Фото: А. Безруков / Байкальский заповедник
Фото: А. Безруков / Байкальский заповедник

Бурый медведь

Фото: А. Безруков / Байкальский заповедник

Меняющаяся год от года динамика объясняется разными причинами: глубина снежного покрова, наличие кормов, количество естественных врагов, а также погодных условий в сезон размножения 2021 года.

Узнайте об экомаршрутах в заповедниках России.

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