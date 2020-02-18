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Звери

В Башкирии спасли беременных лошадей, провалившихся под лед: видео

Анастасия Баринова
18 февраля 2020
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Фото: sagitzian/Instagram
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Фото: sagitzian/Instagram
Животные даже не успели переохладиться.

16 февраля в Иглинском районе Башкирии под лед провалилось 11 кобыл: животные шли своим обычным путем, но лед, который еще вчера был крепким, на этот раз их не выдержал. Лошади начали погружаться под воду на глазах у их хозяина, и тот оперативно организовал спасательную операцию.

Самостоятельно люди бы не справились: одна лошадь весит более 400 кг; к тому же, все они были беременными. К счастью, неподалеку находился телескопический погрузчик, и с его помощью кобылы одна за одной были извлечены из ледяной воды. Осторожно: в видео присутствует ненормативная лексика.

Местный фермер Сагитзян Идиятуллин рассказал, что причиной происшествия являются нестабильные погодные условия: зима слишком теплая, с частыми перепадами температур. Благодаря своевременным действиям никто из животных не пострадал: их отогрели, накормили и показали ветеринару, который подтвердил, что ни матерям, ни их потомству ничто не угрожает.

Посмотрите, как из-подо льда спасают лося, или взгляните на эксцентричный способ разнять сцепившихся рогами оленей.