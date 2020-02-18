В Башкирии спасли беременных лошадей, провалившихся под лед: видео

16 февраля в Иглинском районе Башкирии под лед провалилось 11 кобыл: животные шли своим обычным путем, но лед, который еще вчера был крепким, на этот раз их не выдержал. Лошади начали погружаться под воду на глазах у их хозяина, и тот оперативно организовал спасательную операцию.

Самостоятельно люди бы не справились: одна лошадь весит более 400 кг; к тому же, все они были беременными. К счастью, неподалеку находился телескопический погрузчик, и с его помощью кобылы одна за одной были извлечены из ледяной воды. Осторожно: в видео присутствует ненормативная лексика.