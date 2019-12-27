В Бельгии волк похитил домашнего валлаби (еще один серьезно ранен)

Как сообщает ВВС, из частного загона с домашними валлаби (небольшое сумчатое млекопитающее из семейства кенгуровых), расположенного в коммуне Бален (Бельгия), пропал один из питомцев. По следам, оставленным в вольере, удалось определить, что там побывал волк.

Владельцы загона попросили приехать на место происшествия Яна Лооса, эксперта по изучению волков и директора центра дикой природы Landschap. Эксперт заявил, что валлаби уже наверняка мертв. Еще одно животное было ранено во время атаки хищника.

Лоос предположил, что нападение совершил волк по кличке Август. Раньше его видели близ границы с Германией и знали, что он иногда наведывается в окрестности коммуны.