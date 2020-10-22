В берлинском зоопарке усыпили старейшую в мире самку черного носорога

Черные носороги (лат. Diceros bicornis) находятся на грани исчезновения. Если в 1970 году их насчитывалось около 65 000 особей, то в наши дни осталось не более 5000. Наиболее сильное сокращение популяции из-за браконьерства и отсутствия мер по борьбе с этим явлением произошло в период 1970-1992 годы: тогда погибло 96% уникальных африканских животных.

Сейчас черные носороги содержатся в американских и европейских зоопарках. На дня из одного из них пришли печальные известия: после долгой и полноценной жизни самка по имени Килагуни, котороая являлась самым старым черным носорогом в мире, умерла в возрасте 46 лет в берлинском зоопарке.

Килагуни, отличительной чертой которой был чрезвычайно выраженный рог, впервые попала в немецкий зоопарк 19 октября 1975 года, 45 лет назад. У нее остались две дочери — 18-летняя Мабури и 25-летняя Бетти, а также внуки Майша и Карл.

В зоопарке заявили, что Килагуни родила в общей сложности пять детенышей за свою жизнь, что способствовало сохранению исчезающего вида. В последние годы животное страдало от болезней и почти не могло ходить. В зоопарке приняли решение усыпить Килагуни.