В Ботсване подтвердили главную версию массовой гибели слонов

В июне и июле мы уже писали о гибели сотен слонов в Ботсване. По данным, полученным с помощью аэрофотоснимков в дельте Окаванго и других районах страны, в общей сложности умерли около 350 животных, большинство из которых были найдены возле водоемов.
Расследование гибели слонов было затруднено в связи со сложностями логистики из-за пандемии коронавируса. В августе была озвучена предварительная версия гибели животных — воздействие токсинов, произведенных сине-зелеными водорослями, которых чаще называют цианобактериями.
После того, как были получены результаты исследований в специализированных лабораториях в ЮАР, Канаде, Зимбабве и США, эта версия полностью подтверждена.
По словам представителя Департамента дикой природы Сирила Таоло, остается еще немало вопросов в связи с этим происшествием. Например, неясно, почему от воздействия токсинов массово гибли только слоны, и почему это происходило в одной конкретной области.
Цианобактерии (Cyanobacteria) встречаются во всем мире, особенно в спокойных, богатых питательными веществами водах. Некоторые виды сине-зеленых водорослей производят токсины, воздействующие на животных и людей.
При купании в воде, содержащей токсины цианобактерий, может развиться аллергическая реакция — например, астма, раздражение глаз, сыпь и волдыри вокруг рта и носа. Животные, птицы и рыбы также могут получить отравление при высоких уровнях цианобактерий, однако до случая в Ботсване в мире не было зарегистрировано ни одного случая массовой гибели млекопитающих от токсинов сине-зеленых водорослей.