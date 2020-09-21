В Ботсване подтвердили главную версию массовой гибели слонов

В июне и июле мы уже писали о гибели сотен слонов в Ботсване. По данным, полученным с помощью аэрофотоснимков в дельте Окаванго и других районах страны, в общей сложности умерли около 350 животных, большинство из которых были найдены возле водоемов.

Расследование гибели слонов было затруднено в связи со сложностями логистики из-за пандемии коронавируса. В августе была озвучена предварительная версия гибели животных — воздействие токсинов, произведенных сине-зелеными водорослями, которых чаще называют цианобактериями.

После того, как были получены результаты исследований в специализированных лабораториях в ЮАР, Канаде, Зимбабве и США, эта версия полностью подтверждена.