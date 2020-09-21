Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Звери

В Ботсване подтвердили главную версию массовой гибели слонов

National Geographic Россия
21 сентября 2020
_-.jpg
Фото: Wikimedia Commons
Виноваты цианобактерии. Теперь уже точно.

В июне и июле мы уже писали о гибели сотен слонов в Ботсване. По данным, полученным с помощью аэрофотоснимков в дельте Окаванго и других районах страны, в общей сложности умерли около 350 животных, большинство из которых были найдены возле водоемов. 

Расследование гибели слонов было затруднено в связи со сложностями логистики из-за пандемии коронавируса. В августе была озвучена предварительная версия гибели животных — воздействие токсинов, произведенных сине-зелеными водорослями, которых чаще называют цианобактериями. 

После того, как были получены результаты исследований в специализированных лабораториях в ЮАР, Канаде, Зимбабве и США, эта версия полностью подтверждена

«Наши последние тесты показали, что причиной смерти являются цианобактериальные нейротоксины. Это бактерии, обнаруженные в воде. Гибель животных прекратилась к концу июня 2020 года, что совпало с высыханием временных водных источников», — Ммади Рубен, главный ветеринарный инспектор Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны.

По словам представителя Департамента дикой природы Сирила Таоло, остается еще немало вопросов в связи с этим происшествием. Например, неясно, почему от воздействия токсинов массово гибли только слоны, и почему это происходило в одной конкретной области. 

Цианобактерии (Cyanobacteria) встречаются во всем мире, особенно в спокойных, богатых питательными веществами водах. Некоторые виды сине-зеленых водорослей производят токсины, воздействующие на животных и людей.

При купании в воде, содержащей токсины цианобактерий, может развиться аллергическая реакция — например, астма, раздражение глаз, сыпь и волдыри вокруг рта и носа. Животные, птицы и рыбы также могут получить отравление при высоких уровнях цианобактерий, однако до случая в Ботсване в мире не было зарегистрировано ни одного случая массовой гибели млекопитающих от токсинов сине-зеленых водорослей. 

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили