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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

В Бразилии найден новый вид обезьян-игрунок

Анастасия Баринова
13 августа 2021
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Фото: Rodrigo Costa-Araújo/Museu Paraense Emílio Goeldi
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Мартышки Шнайдера: самка и самец.
Фото: Rodrigo Costa-Araújo/Museu Paraense Emílio Goeldi
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Слева направо: Mico schneideri; M. rondoni; M. marcai; M. emiliae; M. argentatus и M. melanurus.
Фото: Rodrigo Costa-Araújo/Museu Paraense Emílio Goeldi
Обезьяны были на виду, но их ошибочно относили к другому виду.

Группа ученых обнаружила в Амазонии новый вид широконосых обезьян из семейства игрунковых. Примат получил имя «игрунка Шнайдера» (Mico schneideri) – в честь бразильского профессора Горацио Шнайдера, который внес огромный вклад в изучение разнообразия и эволюции обезьян.

Мартышки из рода Mico относятся к семейству игрунковых, включающему более десятка видов. Почти все они обитают в Амазонии и населяют леса, находящиеся под угрозой исчезновения. Это так называемая «дуга обезлесения»: регион, на который приходится половина глобальных изменений в землепользовании за последние 30 лет. В настоящее время никаких природоохранных мер по защите среды обитания редких животных не предпринимается.

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Не слишком хорошо изучены и популяции амазонских обезьян: даже общее число их видов является приблизительным. Новое открытие совершили биологи из бразильского Museu Paraense Emílio Goeldi, и эта же команда в 2019 году обнаружила в этом районе другой новый вид игрунок, Mico munduruku. У игрунки Шнайдера – особенно интересная судьба. Животное уже попадалось на глаза ученым, но в 1995 году было ошибочно отнесено к другому виду, игрунка Эмилии (Mico emiliae).

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Rodrigo Costa-Araújo/Museu Paraense Emílio Goeldi

Описание M. emiliae было сделано в 1920 году и основывалось на цвете шерсти двух особей. После того, как выяснилось, что амазонские леса являются домом для множества видов игрунковых, ученые поставили перед собою цель точнее классифицировать этих приматов. В период с 2015 по 2018 годы специалисты провели десять полевых экспедиций по южной Амазонии, собрав огромный массив материала. 

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Ученые пешком шагали через джунгли и плыли на каноэ, и во время всего этого они воспроизводили звуки, которые издают обезьяны, чтобы отслеживать их реакцию. Сбор образцов проводился с разрешения Института сохранения биоразнообразия им. Чико Мендеса и с соблюдением всех протоколов, установленных для изучения приматов в охраняемых районах Амазонии. В результате было получено 598 образцов шкур, которые охватывали все известные виды Mico, а также Callibella, или крошечную игрунку. 

Затем исследователи провели всесторонние анализы, включая анализ ДНК, что позволило не только составить максимально точную карту распространения обезьян, но и обнаружить неизвестный ранее вид. В случае с игрункой Шнайдера самыми заметными различиями стали цвет шерсти и общие размеры, а также ареал.

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Rodrigo Costa-Araújo/Museu Paraense Emílio Goeldi Белым кружком отмечены места обитания мартышки Шнайдера, в отличие от похожих на нее видов (черные и серые окружности).

В общей сложности в Амазонии насчитывается 146 видов и подвидов приматов, которые составляют 20% мирового разнообразия этих животных. Это самое крупное разнообразие приматов в мире. Узнайте о других представителях местной фауны, которым грозит исчезновение.

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