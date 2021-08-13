В Бразилии найден новый вид обезьян-игрунок

Группа ученых обнаружила в Амазонии новый вид широконосых обезьян из семейства игрунковых. Примат получил имя «игрунка Шнайдера» (Mico schneideri) – в честь бразильского профессора Горацио Шнайдера, который внес огромный вклад в изучение разнообразия и эволюции обезьян.

Мартышки из рода Mico относятся к семейству игрунковых, включающему более десятка видов. Почти все они обитают в Амазонии и населяют леса, находящиеся под угрозой исчезновения. Это так называемая «дуга обезлесения»: регион, на который приходится половина глобальных изменений в землепользовании за последние 30 лет. В настоящее время никаких природоохранных мер по защите среды обитания редких животных не предпринимается.