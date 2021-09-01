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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Прощай, Джеронимо! В Британии все-таки усыпили альпака, за которого боролись зоозащитники

Анастасия Баринова
01 сентября 2021
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Фото: Hen Staveley-Brown/change.org
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Фото: dominic dyer/Twitter
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Фото: dominic dyer/Twitter
В последний путь его провожали десятки протестующих.

Утром 31 августа на ферму Shepherds Close в южном Глостершире приехали представители правительственных ветеринарных служб. При поддержке десятка полицейских они погрузили альпака по кличке Джеронимо в трейлер и увезли для того, чтобы усыпить.

Конфликт, закончившийся смертью альпака, длился четыре года. В 2017 году ветеринарная медсестра Хелен Макдональд привезла домой в Британию альпака, с которым подружилась во время своей работы в Новой Зеландии. Перед отъездом Джеронимо успешно прошел тестирование на бычий туберкулез – это обязательное правило ввоза крупного рогатого скота в страну. После отрицательного анализа ему была сделана соответствующая вакцинация. По прибытии в новый дом он находился в карантине, где его снова проверили на туберкулез, но в этом случае два теста дали положительные результаты.

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На протяжении всех этих лет Хелен пыталась доказать в судах, что животное здорово. Она объясняла, что после вакцинации положительный результат – не редкость: это реакция на действующие в организме бактерии. Были пройдены все судебные инстанции, и после проигрыша апелляции в Высшем суде (это произошло 18 августа) у Джеронимо оставалось три недели: согласно ордеру, его смерть должна была наступить не позднее 4 сентября. Не дожидаясь окончания допустимого срока, правительство организовало операцию по устранению «больного животного».

«Никто не хочет убивать инфицированных зверей, но мы должны следовать научным данным и отбирать особей, у которых был положительный результат на бычий туберкулез, чтобы свести к минимуму распространение этой опасной болезни. Эти шаги в конечном итоге позволяют искоренить самую большую угрозу здоровью животных в этой стране», – главный ветеринарный врач Кристин Миддлмисс.

В свою очередь Хелен Макдональд обвиняет власти в том, что они провели ее и ее семью «через ад». «Это не защита животных, это жестокое обращение с животными», – говорит она. Ее точку зрения разделяет множество людей. Помимо сотни тысяч человек, подписавших соответствующую петицию, это волонтеры, разбившие на ферме лагерь, чтобы оказать поддержку Хелен и Джеронимо. Когда альпака уводили, он вырвался и получил последние несколько минут свободы, а одна из женщин даже обстреляла офицеров из водяного пистолета.

«Это не защита животных, это жестокое обращение с животными», – Хелен Макдональд.

Правительственные патологоанатомы проведут исследование с последующим бактериологическим посевом отобранных образцов ткани: это покажет, был ли Джеронимо болен. Обработка материала может занять до трех месяцев, и Хелен требует включить в состав комиссии независимого эксперта.

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