Утром 31 августа на ферму Shepherds Close в южном Глостершире приехали представители правительственных ветеринарных служб. При поддержке десятка полицейских они погрузили альпака по кличке Джеронимо в трейлер и увезли для того, чтобы усыпить.
Will be joining James Whale on @talkRADIO at 11pm to talk about this horrendous act by a Defra today which led to the death of Geronimo the Alpaca @JamesWhaleShow @alpacapower @SaveGeronimo @IainTime #geronimo pic.twitter.com/BnXUg08kl5— dominic dyer (@domdyer70) August 31, 2021
Конфликт, закончившийся смертью альпака, длился четыре года. В 2017 году ветеринарная медсестра Хелен Макдональд привезла домой в Британию альпака, с которым подружилась во время своей работы в Новой Зеландии. Перед отъездом Джеронимо успешно прошел тестирование на бычий туберкулез – это обязательное правило ввоза крупного рогатого скота в страну. После отрицательного анализа ему была сделана соответствующая вакцинация. По прибытии в новый дом он находился в карантине, где его снова проверили на туберкулез, но в этом случае два теста дали положительные результаты.
На протяжении всех этих лет Хелен пыталась доказать в судах, что животное здорово. Она объясняла, что после вакцинации положительный результат – не редкость: это реакция на действующие в организме бактерии. Были пройдены все судебные инстанции, и после проигрыша апелляции в Высшем суде (это произошло 18 августа) у Джеронимо оставалось три недели: согласно ордеру, его смерть должна была наступить не позднее 4 сентября. Не дожидаясь окончания допустимого срока, правительство организовало операцию по устранению «больного животного».
В свою очередь Хелен Макдональд обвиняет власти в том, что они провели ее и ее семью «через ад». «Это не защита животных, это жестокое обращение с животными», – говорит она. Ее точку зрения разделяет множество людей. Помимо сотни тысяч человек, подписавших соответствующую петицию, это волонтеры, разбившие на ферме лагерь, чтобы оказать поддержку Хелен и Джеронимо. Когда альпака уводили, он вырвался и получил последние несколько минут свободы, а одна из женщин даже обстреляла офицеров из водяного пистолета.
Правительственные патологоанатомы проведут исследование с последующим бактериологическим посевом отобранных образцов ткани: это покажет, был ли Джеронимо болен. Обработка материала может занять до трех месяцев, и Хелен требует включить в состав комиссии независимого эксперта.