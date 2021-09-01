Конфликт, закончившийся смертью альпака, длился четыре года. В 2017 году ветеринарная медсестра Хелен Макдональд привезла домой в Британию альпака, с которым подружилась во время своей работы в Новой Зеландии. Перед отъездом Джеронимо успешно прошел тестирование на бычий туберкулез – это обязательное правило ввоза крупного рогатого скота в страну. После отрицательного анализа ему была сделана соответствующая вакцинация. По прибытии в новый дом он находился в карантине, где его снова проверили на туберкулез, но в этом случае два теста дали положительные результаты.