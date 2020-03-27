В британском зоопарке появились кошачьи лемуры-близняшки: видео

Эти приматы относятся к вымирающим видам животных: по данным 2017 года, в естественной среде обитания осталось не более 2000 особей. К счастью, кошачьи лемуры отлично приспосабливаются к неволе, и в зоопарках по всему миру содержится еще 2500 особей.

Chester Zoo участвует в программе по сохранению редких видов животных. На территории парка была создана «Мадагаскарская зона» площадью 6000 квадратных метров, максимально имитирующая условия, к которым лемуры привыкли в дикой природе. Здесь было высажено более 1100 кустов, 50 деревьев и 360 различных трав, встречающихся на Мадагаскаре. Кошачьих лемуров поселили вместе с группой рыжих вари (Varecia rubra) — их вид находится на грани исчезновения. Компанию им составляют венценосные лемуры (Eulemur coronatus) — еще один представитель вымирающего вида.