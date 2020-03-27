В британском зоопарке появились кошачьи лемуры-близняшки: видео

В Честерском зоопарке произошло радостное событие — у самки кошачьего лемура (Lemur catta) по кличке Фиона появилось потомство. Беременность длилась 135 дней — так и задумано природой. Крошечные двойняшки ростом 15 см при рождении весили около ста грамм.
Эти приматы относятся к вымирающим видам животных: по данным 2017 года, в естественной среде обитания осталось не более 2000 особей. К счастью, кошачьи лемуры отлично приспосабливаются к неволе, и в зоопарках по всему миру содержится еще 2500 особей.
Chester Zoo участвует в программе по сохранению редких видов животных. На территории парка была создана «Мадагаскарская зона» площадью 6000 квадратных метров, максимально имитирующая условия, к которым лемуры привыкли в дикой природе. Здесь было высажено более 1100 кустов, 50 деревьев и 360 различных трав, встречающихся на Мадагаскаре. Кошачьих лемуров поселили вместе с группой рыжих вари (Varecia rubra) — их вид находится на грани исчезновения. Компанию им составляют венценосные лемуры (Eulemur coronatus) — еще один представитель вымирающего вида.
Специалисты поясняют, что обычно кошачьи лемуры приносят одного детеныша — двойни встречаются значительно реже. Новорожденный сразу же хватается за шерсть матери и виснет на ней. В возрасте около 2 месяцев детеныш начинает делать самостоятельные вылазки. Только тогда сотрудники зоопарка смогут установить пол малышей, родившихся 24 марта: если потревожить семейство раньше, можно создать стрессовую ситуацию. Но поскольку наблюдения со стороны показывают, что Фиона окружила детенышей всей необходимой заботой — беспокоиться не о чем.
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