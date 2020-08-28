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Звери

В британском зоопарке родился африканский дикий осел — одно из редчайших животных в мире

National Geographic Россия
28 августа 2020
Африканские дикие ослы
Фото: Wikimedia Commons
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Фото: cuatrok77 / Flickr
По оценкам ученых, в дикой природе насчитывается менее 600 особей этого вида.

Детеныш редкого зверя родился в зоопарке Марвелл недалеко от Винчестера в английском Хэмпшире. По словам сотрудников зоопарка, осленок появился на свет очень крепким, и его родители — Джазара и Ларс — также чувствуют себя хорошо.

«Рождение этого детеныша — чрезвычайно важное событие для зоопарка», — сотрудник зоопарка Ян Гудвин.

По словам Гудвина, в Великобритании только три зоопарка содержат африканских диких ослов (Equus africanus). У новорожденного осленка пока нет имени, поскольку специалисты еще не определили его пол. 

Этот вид был включен список находящихся под угрозой исчезновения в 1996 году. Сегодня небольшие популяции африканских диких ослов замечены в национальном парке Янгуди Расса в Эфиопии, а также в Эритрее и Сомали. 

Африканские дикие ослы хорошо приспособлены к жизни в пустыне или полупустыне. У них жесткая пищеварительная система, которая может разрушать пустынную растительность и эффективно извлекать влагу из пищи. Также они могут довольно долго обходиться без воды.

Из-за скудной растительности в окружающей среде дикие ослы живут на некотором отдалении друг от друга (за исключением матерей и детенышей), в отличие от плотно сгруппированных стад диких лошадей. У них очень громкие голоса, которые можно услышать на расстоянии более 3 километров, что помогает им поддерживать связь друг с другом на обширных просторах пустыни.

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Biodiversuty Heritage Library / Flickr Рисунок африканского дикого осла из зоологического справочника 1903 года

Африканских диких ослов веками отлавливали для приручения, и это, наряду с скрещиванием диких и домашних животных, привело к заметному снижению численности популяции. Конкуренция с домашним скотом за места для выпаса и ограниченный доступ к водным ресурсам, вызванный развитием сельского хозяйства, создают дополнительные угрозы для выживания этого вида. 

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