В британском зоопарке родился африканский дикий осел — одно из редчайших животных в мире

Этот вид был включен список находящихся под угрозой исчезновения в 1996 году. Сегодня небольшие популяции африканских диких ослов замечены в национальном парке Янгуди Расса в Эфиопии, а также в Эритрее и Сомали.

Африканские дикие ослы хорошо приспособлены к жизни в пустыне или полупустыне. У них жесткая пищеварительная система, которая может разрушать пустынную растительность и эффективно извлекать влагу из пищи. Также они могут довольно долго обходиться без воды.

Из-за скудной растительности в окружающей среде дикие ослы живут на некотором отдалении друг от друга (за исключением матерей и детенышей), в отличие от плотно сгруппированных стад диких лошадей. У них очень громкие голоса, которые можно услышать на расстоянии более 3 километров, что помогает им поддерживать связь друг с другом на обширных просторах пустыни.