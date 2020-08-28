В британском зоопарке родился африканский дикий осел — одно из редчайших животных в мире

Детеныш редкого зверя родился в зоопарке Марвелл недалеко от Винчестера в английском Хэмпшире. По словам сотрудников зоопарка, осленок появился на свет очень крепким, и его родители — Джазара и Ларс — также чувствуют себя хорошо.
По словам Гудвина, в Великобритании только три зоопарка содержат африканских диких ослов (Equus africanus). У новорожденного осленка пока нет имени, поскольку специалисты еще не определили его пол.
One of the world's rarest animals, African wild donkey, born at English zoo | Fox Newshttps://t.co/4iuGIJMJ3l pic.twitter.com/5615d6zQds— Jeff Thompson (@jeffjthompson) August 25, 2020
Этот вид был включен список находящихся под угрозой исчезновения в 1996 году. Сегодня небольшие популяции африканских диких ослов замечены в национальном парке Янгуди Расса в Эфиопии, а также в Эритрее и Сомали.
Африканские дикие ослы хорошо приспособлены к жизни в пустыне или полупустыне. У них жесткая пищеварительная система, которая может разрушать пустынную растительность и эффективно извлекать влагу из пищи. Также они могут довольно долго обходиться без воды.
Из-за скудной растительности в окружающей среде дикие ослы живут на некотором отдалении друг от друга (за исключением матерей и детенышей), в отличие от плотно сгруппированных стад диких лошадей. У них очень громкие голоса, которые можно услышать на расстоянии более 3 километров, что помогает им поддерживать связь друг с другом на обширных просторах пустыни.
Африканских диких ослов веками отлавливали для приручения, и это, наряду с скрещиванием диких и домашних животных, привело к заметному снижению численности популяции. Конкуренция с домашним скотом за места для выпаса и ограниченный доступ к водным ресурсам, вызванный развитием сельского хозяйства, создают дополнительные угрозы для выживания этого вида.
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