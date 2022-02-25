В британском зоопарке родился окапи. Кто это такой?

Животное относится к вымирающим видам.

11 ноября 2021 года в Честерском зоопарке на свет появился детеныш окапи. Новорожденная самка первые месяцы не отходила от своей матери, но теперь она начинает обретать уверенность и исследовать свое окружение. Малышке выбрано имя «Кора»: в честь небольшой деревни в заповеднике Okapi Wildlife Reserve в Демократической Республике Конго.

Окапи (Okapia johnstoni) – единственный современный родственник жирафа; все остальные представители семейства жирафовые вымерли. Вид был открыт всего около 120 лет назад, в 1901 году, и по этой причине он получил прозвище «африканский единорог»: уже тогда окапи встречались редко.

Теперь вид официально относится к вымирающим: в дикой природе насчитывается не более 5 000 особей. Основная популяция живет в зоне конфликтов и гражданских беспорядков, что ставит вид в особенно опасное положение.

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В британских зоопарках содержится 14 окапи (притом четверо – в Честерском). Рождение каждого нового представителя вида – большой праздник. Мама новорожденной, Ада, и ее отец, Стомп, прибыли в Честерский зоопарк в рамках международной программы по поддержке вымирающих видов. Родителями они стали впервые, но Ада отлично справляется со своими задачами. Она регулярно кормит, чистит и «нежно подбадривает» своего детеныша.

Фото: Chester Zoo

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