В британском зоопарке родился рыжебрюхий лемур: видео

Честерский зоопарк — один из крупнейших в Великобритании. Здесь содержится множество видов редких животных, и среди них — рыжебрюхие лемуры (Eulemur rubriventer). Шесть недель назад 4-летняя Айна и 8-летний Фрей принесли потомство. В зоопарке называют это событие знаменательным: лемуры считаются самой уязвимой группой млекопитающих в мире. Их разведение ведется в рамках европейской программы по восстановлению животных, сталкивающихся в естественной среде с угрозами.
Сельское хозяйство и лесозаготовки нанесли природе Мадагаскара большой ущерб, и, кроме того, местные жители охотятся на лемуров. В результате все 100 видов, обитающих на острове, сократили свою популяцию.
Пол новорожденного малыша еще не известен: появившись на свет, он долгое время прячется в густой шерсти матери. При рождении он весил всего 70 граммов, но теперь он подрастает, набирается сил и начинает исследовать окружающий мир, все еще находясь в родительских объятиях.
Этот вид лемуров был идентифицирован в 1850 году. Взрослые особи вырастают до 34-40 см, а их хвост почти на 20% длиннее их тела. Таким образом их общая длина с хвостом может достигать 1 метра. Масса варьируется от 1,6 до 2,4 кг. Шерсть у самцов и самок имеет коричневый или каштановый оттенок; хвост, морда и голова черные. У самцов на голове расположены ароматические железы, вокруг глаз — белая обводка. Продолжительность жизни составляет приблизительно 20 лет.
В дикой природе рыжебрюхие лемуры объединяются в моногамные группы от двух до 10 особей. Беременность происходит раз в год и длится около 130 дней, однако младенческая смертность в первый год жизни составляет около 50%. Первые 33–37 дней родители носят на себе малыша поочередно, а затем детеныш переходит на попечение отца, который остается его «транспортом» еще 9 недель.
Рыжебрюхие лемуры питаются 30 видами растений, внося огромный вклад в их опыление и распространение. Посмотрите, как выглядит завтрак лемуров.