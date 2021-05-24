В британском зоопарке родился рыжебрюхий лемур: видео

Честерский зоопарк — один из крупнейших в Великобритании. Здесь содержится множество видов редких животных, и среди них — рыжебрюхие лемуры (Eulemur rubriventer). Шесть недель назад 4-летняя Айна и 8-летний Фрей принесли потомство. В зоопарке называют это событие знаменательным: лемуры считаются самой уязвимой группой млекопитающих в мире. Их разведение ведется в рамках европейской программы по восстановлению животных, сталкивающихся в естественной среде с угрозами.

Сельское хозяйство и лесозаготовки нанесли природе Мадагаскара большой ущерб, и, кроме того, местные жители охотятся на лемуров. В результате все 100 видов, обитающих на острове, сократили свою популяцию.

Пол новорожденного малыша еще не известен: появившись на свет, он долгое время прячется в густой шерсти матери. При рождении он весил всего 70 граммов, но теперь он подрастает, набирается сил и начинает исследовать окружающий мир, все еще находясь в родительских объятиях.