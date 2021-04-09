В бронзовом веке встречались собаки-вегетарианцы

Вопрос о том, когда собаки впервые стали одомашненными, остается предметом научных дебатов: одни эксперты называют дату 14 000 лет назад, а другие относят это событие на 40 000 лет назад. В Евразии дикие волки приходили к окраинам лагерей охотников, питаясь выброшенными остатками, а затем человек смог их приручить. В каменном веке животные, как и люди, ели в основном мясо, но затем ситуация изменилась.

По мере исчезновения мегафауны — гигантских слонов и мамонтов — человек столкнулся с нехваткой пищи, и только тогда ему пришлось обратить свое внимание на альтернативные источники. Так в неолите начало развиваться собирательство, а затем и сельское хозяйство. В этот «промежуточный период» человеческая диета была основана в первую очередь на овощах, и эта же участь ждала прирученных животных: собакам доставались травы и злаки.

Этот вывод сделан на основе анализа останков 36 собак, которые жили между 1300 и 550 годами до нашей эры. Животные были найдены неподалеку от современной Барселоны, и они были захоронены в особых ямах: хозяева позаботились о достойном погребении своих четвероногих помощников. Содержание углерода и азота в костях собак позволило установить продукты, доступные собакам при их жизни.

Десять животных были всеядны, еще девять имели диету с высоким содержанием мяса, а у оставшихся 17-ти не было выявлено никаких признаков употребления мяса. Уровень углерода и азота у некоторых из них вообще не отличался от тех же параметров у крупного рогатого скота, который они охраняли.

Подводя итоги исследования, авторы подчеркивают, что эта ситуация была временной; она характерна для периода, пока человек не научился добывать сбалансированные пищевые ресурсы. Собаки способны переваривать растительные волокна, но для полноценного развития им этого не достаточно. Если бы они питались растениями в течение нескольких поколений — это уже нашло бы отражение в их анатомии: в частности, челюсти бы ослабели.

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