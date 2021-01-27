В Чернобыльской зоне отчуждения зимует стадо одичавших коров: фото

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике проживает стадо коров, которое оказалось в дикой природе. Это случилось после того, как в зоне заповедника скончались самопоселенцы села Лубянка, находящегося у западной границы зоны отчуждения, сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.

С 2017 года сотрудники проводят регулярные наблюдения за этим стадом. Этот неожиданный случай дал возможность, с одной стороны, исследовать процесс одичания домашнего животного, а с другой — их влияние на локальные участки ландшафта, отмечают в заповеднике.

В ноябре прошлого года пресс-служба писала, что коровы «живут собственной размеренной жизнью без какой-либо подкормки и ветеринарного ухода. Неспешно путешествуют тропами заповедника вокруг села Лубянка. Ходят на водопой».