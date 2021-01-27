В Чернобыльской зоне отчуждения зимует стадо одичавших коров: фото

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике проживает стадо коров, которое оказалось в дикой природе. Это случилось после того, как в зоне заповедника скончались самопоселенцы села Лубянка, находящегося у западной границы зоны отчуждения, сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.
С 2017 года сотрудники проводят регулярные наблюдения за этим стадом. Этот неожиданный случай дал возможность, с одной стороны, исследовать процесс одичания домашнего животного, а с другой — их влияние на локальные участки ландшафта, отмечают в заповеднике.
В ноябре прошлого года пресс-служба писала, что коровы «живут собственной размеренной жизнью без какой-либо подкормки и ветеринарного ухода. Неспешно путешествуют тропами заповедника вокруг села Лубянка. Ходят на водопой».
Теперь сотрудники заповедника заметили, что когда-то домашние животные полностью изменили свое поведение и мало чем отличаются от стада диких буйволов.
«Стадо дикого скота в корне отличается от обычного сельского стада — оно структурировано, имеет целостность, действует всегда слаженно. Стадо тщательно охраняет свою молодежь. Телята, в свою очередь, выбирают наиболее безопасное место в стаде между взрослым быком и коровками», — пишет пресс-служба заповедника.
Когда-то в этой местности жил дикий предок коров — тур. Он обитал по всей степной зоне Евразии и имел важную роль в функционировании природных экосистем. Последний тур умер в 1627 году в Польше. Три века спустя, благодаря исследованиям экологов, стала понятна важная роль этих животных в функционировании ландшафта.
«В ХХ веке начались проекты восстановления утраченных дикого тура и тарпана путем селекции домашнего скота по диким признакам. Результатом проектов стало создание туроподобного скота и дикой лошади. Процесс воспроизводства ландшафта, получил название ревайлдинг», — рассказали в пресс-службе.
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был создан 26 апреля 2016 года в тридцатую годовщину катастрофы на АЭС. Он располагается на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения.
На территории заповедника обитает 339 видов позвоночных животных, включая 60 видов рыб, амфибий — 12, рептилий — 7, птиц — 202, млекопитающих — 58.
Узнайте, как живут звери в районе Фукусимы.