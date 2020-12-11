В Дагестане 300 краснокнижных тюленей найдены мертвыми

Ученые обнаружили 272 туши мертвых тюленей на берегу Каспийского моря в Дагестане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Росрыболовства. Каспийские тюлени (Phoca caspica) входят в Красную книгу России и находятся в красном списке Международного союза охраны природы в категории «вымирающие виды».

Больше всего мертвых тюленей найдено на северной части побережья от Махачкалы до Сулака, сообщили в Росрыболовстве.

Погибших животных начали находить на побережье с начала декабря. Спасатель Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей и выложил об этом пост в Instagram.