В Дагестане 300 краснокнижных тюленей найдены мертвыми

Ученые обнаружили 272 туши мертвых тюленей на берегу Каспийского моря в Дагестане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Росрыболовства. Каспийские тюлени (Phoca caspica) входят в Красную книгу России и находятся в красном списке Международного союза охраны природы в категории «вымирающие виды».
Больше всего мертвых тюленей найдено на северной части побережья от Махачкалы до Сулака, сообщили в Росрыболовстве.
Погибших животных начали находить на побережье с начала декабря. Спасатель Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей и выложил об этом пост в Instagram.
В Дагестан прибыла экспертная группа из числа ученых Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) и РАН для выяснения причин случившегося.
Эксперты считают одной из вероятных причин массовой гибели животных инфекционное заболевание вирусного или бактериального происхождения. Однако, по словам специалистов, нельзя исключить гибель тюленей и в результате различных видов внешнего воздействия, поэтому материалы дела будут переданы в МВД по Республике Дагестан для возбуждения уголовного дела.
Каспийские тюлени, или каспийские нерпы являются эндемиками Каспийского моря. В холодное время года основная популяция этих животных сосредоточена в Северном Каспии, а в теплое время года тюлени мигрируют в Средний и Южный Каспий.
По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, по состоянию на 2019 год в мире осталось 43-66 тысячи каспийских тюленей, популяция которых с начала XX сократилась на 77,5%.
Не так давно тысячи мертвых котиков обнаружили на берегах Намибии. На этот раз смертность животных многократно превзошла обычные показатели.