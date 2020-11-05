В Дании истребят 17 миллионов норок из-за коронавируса

В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, как и почему норки смогли заразиться и распространить инфекцию. Правительство Дании сообщило Всемирной организации здравоохранения, что в Ютландии заразились 12 человек, и у всех из них возникла пониженная чувствительность к антителам. Уничтожить норок предстоит более чем тысяче хозяйств.

В июле в Испании уже было уничтожено 100 000 норок после того, как случаи заболевания были обнаружены на ферме в провинции Арагон, в Нидерландах после обнаружения вируса убили десятки тысяч этих животных.

Дания — крупнейший в мире производитель норкового меха. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок. По данным датских властей, на более чем 200 фермах страны у норок зарегистрированы случаи коронавируса, на 67 из них все звери уже уничтожены.

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