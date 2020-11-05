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Звери

В Дании истребят 17 миллионов норок из-за коронавируса

National Geographic Россия
05 ноября 2020
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Норки на звероферме в Латвии
Фото: Dzīvnieku brīvība / Flickr
В местных хозяйствах не оставят в живых ни одного пушного зверка —меховая индустрия в Дании будет полностью уничтожена.

В Дании будет забито 17 миллионов норок (Mustela lutreola) из-за обнаружения мутировавшей разновидности коронавируса, которая может распространяться среди людей, сообщает ВВС

Премьер-министр страны Метте Фредериксен охарактеризовала ситуацию как «очень и очень серьезную». Она процитировала правительственный отчет, в котором говорилось, что мутировавший вирус, как было установлено, ослабляет способность организма вырабатывать антитела, что может сделать существующие вакцины против Covid-19 неэффективными.

«Мы несем большую ответственность перед нашим собственным населением, но с обнаруженной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир», — Метте Фредериксен.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, как и почему норки смогли заразиться и распространить инфекцию. Правительство Дании сообщило Всемирной организации здравоохранения, что в Ютландии заразились 12 человек, и у всех из них возникла пониженная чувствительность к антителам.  Уничтожить норок предстоит более чем тысяче хозяйств. 

В июле в Испании уже было уничтожено 100 000 норок после того, как случаи заболевания были обнаружены на ферме в провинции Арагон, в Нидерландах после обнаружения вируса убили десятки тысяч этих животных. 

Дания — крупнейший в мире производитель норкового меха. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок. По данным датских властей, на более чем 200 фермах страны у норок зарегистрированы случаи коронавируса, на 67 из них все звери уже уничтожены.

Почитайте историю соболя, спасенного с меховой фермы. 

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