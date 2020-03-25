В дикой природе самки млекопитающих живут дольше, чем самцы

Точные причины такой большой разницы не установлены, но ученые уверены, что речь не идет об особенностях работы организмов и физической скорости старения. В большинстве примеров возраст самок удлинялся за счет их стиля жизни: у них меньше риск погибнуть, чем у самцов. Это хорошо видно на примере львов, где разрыв составляет до 50%.

Львицы выходят на охоту группой, заступаясь друг за друга. В свою очередь лев может жить один, сталкиваясь с огромным количеством вызовов, либо же быть главой прайда, и лежащая на нем ответственность по защите своей семьи тоже постоянно ставит его в опасное положение. А в мире птиц дольше живут те самки, о которых заботятся их партнеры — в первую очередь в вопросах добычи корма и заботе о потомстве.

На следующем этапе исследования специалисты хотят сравнить те же виды животных, содержащихся в неволе — там, где им не нужно добывать пищу и обороняться от нападений. Возможно, на скорость старения также оказывает влияние окружающая среда и микроорганизмы.

Узнайте, сколько лет слонам-долгожителям.