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Звери

В дикой природе самки млекопитающих живут дольше, чем самцы

Анастасия Баринова
25 марта 2020
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Фото: Frauke Feind / Pixabay
Тенденция прослеживается у большинства видов.

Международная группа ученых изучала продолжительность жизни млекопитающих. В рамках научной работы был рассмотрен 101 вид из 134 популяций: от овец до слонов. По большинству видов оказалось, что самки живут дольше самцов, притом у 60% видов — дольше как минимум на 18%. Для человека этот показатель ниже: женщины, как правило, живут дольше мужчин на 7,8%.

«Мы были удивлены тем, что у млекопитающих продолжительности жизни между полами выражена еще более ярко, чем у людей», – Тамас Секели (Tamás Székely), профессор из Центра эволюции Милнера.

Точные причины такой большой разницы не установлены, но ученые уверены, что речь не идет об особенностях работы организмов и физической скорости старения. В большинстве примеров возраст самок удлинялся за счет их стиля жизни: у них меньше риск погибнуть, чем у самцов. Это хорошо видно на примере львов, где разрыв составляет до 50%.

Львицы выходят на охоту группой, заступаясь друг за друга. В свою очередь лев может жить один, сталкиваясь с огромным количеством вызовов, либо же быть главой прайда, и лежащая на нем ответственность по защите своей семьи тоже постоянно ставит его в опасное положение. А в мире птиц дольше живут те самки, о которых заботятся их партнеры — в первую очередь в вопросах добычи корма и заботе о потомстве.

На следующем этапе исследования специалисты хотят сравнить те же виды животных, содержащихся в неволе — там, где им не нужно добывать пищу и обороняться от нападений. Возможно, на скорость старения также оказывает влияние окружающая среда и микроорганизмы.

Узнайте, сколько лет слонам-долгожителям.