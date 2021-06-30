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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Звери

В дикую природу выпустили 12 редчайших карликовых свиней

National Geographic Россия
30 июня 2021
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Фото: Manas National Park
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Фото: Manas National Park
Это самые маленькие животные из рода кабанов.

Карликовые свиньи (Porcula salvania) еще столетие назад были широко распространены у подножья и на южных склонах Гималаев, в Непале, Бутане и индийском штате Ассам. В 1960-х гадах эти животные серьезно пострадали из-за потери среды обитания и считались вымершими. Вид был заново открыт в 1971 году в Ассаме.

Теперь защитники природы ухаживают за карликовыми свиньями в центрах размножения, где содержится около 300 особей. Однако зоозащитники не теряют надежду восстановить популяцию этих животных в дикой природе, для чего их в небольших количествах выпускают на волю.

В прошлом году выпустить карликовых свиней едва не помешала вспышка африканской чумы свиней (АЧС), которая была зафиксирована в Индии. Тем не менее вспышку удалось погасить, и на воле оказалось 14 животных. Теперь зоозащитники выпустили еще 12 особей — семь самцов и пять самок.

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По данным, выпущенным на прошлой неделе, количество свиней, возвращенных в дикую природу программой, увеличилось до 142. По оценкам специалистов по охране природы, численность дикой популяции составляет менее 250 особей. В следующие четыре года на воле должны оказаться еще 60 свиней.

Карликовые свиньи — самые миниатюрные представители семейства свиней и рода кабанов. Они редко вырастают даже до 25 сантиметров, а их длина в среднем составляет 45-50 см. Это скрытные животные, ведущие ночной образ жизни. В дикой природе они объединяются в стада в 5-20 особей.

Карликовые свиньи обитают на высоких влажных лугах и строят сложные гнезда из сухой травы, чтобы жить в них семьями круглый год.

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