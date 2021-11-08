В диснеевском парке родился белый носорог: фото

В парке Disney's Animal Kingdom, расположенном в районе Орландо, произошло радостное событие: здесь на свет появился детеныш белого носорога. Этот вид животных находится в уязвимом положении, а северный подвид практически исчез с лица земли.
Участвуя в программе поддержки редких видов, парк добился больших успехов: родившийся на днях малыш — уже третий за минувшие 13 месяцев. А с момента открытия в 1998 году Animal Kingdom стал колыбелью для еще десяти детенышей. Некоторые из них затем были отправлены в естественную среду обитания, в Уганду. Нынешний бэби-бум происходит впервые, и о беременности сразу трех самок парк сообщил 22 сентября прошлого года, во Всемирный день носорога.
Самка по кличке Лола, ставшая недавно матерью, имела трудности с зачатием, и специалисты проводили ей курс гормональной терапии. Пол юного носорога еще не определен: ветеринары дают время ему и Лоле окрепнуть и не беспокоят их.
Отцом малыша стал самец по кличке Дуган. Он же — «виновник» двух других беременностей, и специалисты парка отмечают успех реализуемой программы. Фонд Disney Conservation за последние 20 лет направил более 2 миллионов долларов в 80 различных проектов, которые реализуются в 10 странах.
Узнайте о бедственном положении белых носорогов.