В диснеевском парке родился белый носорог: фото

Участвуя в программе поддержки редких видов, парк добился больших успехов: родившийся на днях малыш — уже третий за минувшие 13 месяцев. А с момента открытия в 1998 году Animal Kingdom стал колыбелью для еще десяти детенышей. Некоторые из них затем были отправлены в естественную среду обитания, в Уганду. Нынешний бэби-бум происходит впервые, и о беременности сразу трех самок парк сообщил 22 сентября прошлого года, во Всемирный день носорога.