В джунглях Амазонки нашли новый вид обезьян

Группа пушистых серых обезьян, обитающих в тропических лесах Амазонки, принадлежит к неизвестному ранее виду, выяснили ученые. Впервые они были замечены биологами более ста лет назад, но только сейчас их признали отдельным видом.

Вид получил название Plecturocebus parecis. Обезьяны обитают на плато Серра-дус-Паресис в бразильском штате Рондония. Как отмечают ученые, леса в Бразилии активно вырубаются, но этому виду удалось выжить благодаря крутым склонам плато, что затрудняет доступ к местности.