В джунглях Амазонки нашли новый вид обезьян

Группа пушистых серых обезьян, обитающих в тропических лесах Амазонки, принадлежит к неизвестному ранее виду, выяснили ученые. Впервые они были замечены биологами более ста лет назад, но только сейчас их признали отдельным видом.
Вид получил название Plecturocebus parecis. Обезьяны обитают на плато Серра-дус-Паресис в бразильском штате Рондония. Как отмечают ученые, леса в Бразилии активно вырубаются, но этому виду удалось выжить благодаря крутым склонам плато, что затрудняет доступ к местности.
Впервые их обнаружили в 1914 году, но ошибочно причислили к черным прыгунам (Plecturocebus cinerascens) – виду приматов из того же семейства саковых и того же рода Plecturocebus.
В отличие от черных прыгунов, у которых все тело покрыто темной шерстью, у Plecturocebus parecis на спине есть вкрапления красно-каштанового цвета, а грудь, горло и бакенбарды, как и кончик хвоста, окрашены в белый. Но окончательное доказательство принадлежности этих обезьян к разным видам было найдено только тогда, когда ДНК P.parecis сравнили с ДНК десяти других видов обезьян. Исследование специалистов опубликовано в журнале Primate Conservation.
По мнению исследователей, новый вид находится в уязвимом положении: ареал их обитания невелик (хотя точное географическое распространение нового вида все еще плохо определено), а численность ограничена. Его следует отнести к видам, находящимся под угрозой исчезновения.
Plecturocebus parecis стал третьим новым видом, найденным в Бразилии в 2019 году, и 20-м видом обезьян, открытых там с начала XXI века.
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