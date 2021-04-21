Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №208, апрель 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Звери

В екатеринбургском зоопарке погиб белый медведь: он проглотил брошенную в вольер игрушку

Анастасия Баринова
21 апреля 2021
IMG_0858.jpeg
Фото: Екатеринбургский Зоопарк
175603170_4014209151951844_4592035281301031891_n.jpg
Фото: Екатеринбургский Зоопарк
Зоопарк Екатеринбурга сообщил о трагическом происшествии: утром 20 апреля здесь по вине посетителей скончался белый медведь Умка.

Самец белого медведя Умка родился в дикой природе, на Чукотке, в конце 90-х годов. Он очень рано осиротел и в поисках пищи забрел в поселок. Там на него напали собаки, но неравную схватку вовремя заметили люди. Дав малышу имя, они четыре месяца заботились о нем; кормили рыбой и тюленьим мясом. Медвежонок подрастал, и держать его в поселке уже было опасно. 

Выпускать его в естественную среду тоже было нельзя: Умка не умел охотиться и защищаться от опасностей, зато привык к людям – все это обрекало его на гибель. На предложение забрать зверя откликнулся Екатеринбургский зоопарк. Вскоре туда прибыла медведица по кличке Айна, и с тех пор эта пара покоряла сердца посетителей. 

Однако часто посетители зоопарков не обращают внимания на предупреждения о запрете бросать в вольер посторонние предметы. В результате и произошла трагедия: кто-то кинул медведю детский мячик, который совершенно не подходит для игр животного. Умка проглотил игрушку, и это стало причиной его смерти – инородный предмет оказался слишком крупным для желудка. 

Для крупных зверей, содержащихся в неволе, игрушки подбираются особым образом: они должны быть изготовлены из натуральных материалов и продуманы с учетом физиологических особенностей вида, в том числе и по размеру. Но даже такие предметы самовольно бросать в вольер нельзя: зоопарк имеет все необходимое.

Не только сотрудники зоопарка, но и Айна очень тяжело переживают потерю. В дикой природе белые медведи могут прожить от 20 до 30 лет; в зоопарках этот возраст может достигать 40-45 лет. Умке на момент гибели было 25.

Недавно в Московском зоопарке похожим образом трагически погиб белоголовый сип – он съел брошенную посетителем перчатку. 

рекомендации
Вода

Что такое «Речной дозор» и чем там занимаются школьники

Звезда

Биотуризм: как провести границу между этичным и травматичным опытом общения с дикой природой

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Карта, Россия

Россия из дома: фотосборник по итогам конкурса «National Geographic Россия»