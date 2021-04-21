В екатеринбургском зоопарке погиб белый медведь: он проглотил брошенную в вольер игрушку

Самец белого медведя Умка родился в дикой природе, на Чукотке, в конце 90-х годов. Он очень рано осиротел и в поисках пищи забрел в поселок. Там на него напали собаки, но неравную схватку вовремя заметили люди. Дав малышу имя, они четыре месяца заботились о нем; кормили рыбой и тюленьим мясом. Медвежонок подрастал, и держать его в поселке уже было опасно.
Выпускать его в естественную среду тоже было нельзя: Умка не умел охотиться и защищаться от опасностей, зато привык к людям – все это обрекало его на гибель. На предложение забрать зверя откликнулся Екатеринбургский зоопарк. Вскоре туда прибыла медведица по кличке Айна, и с тех пор эта пара покоряла сердца посетителей.
Однако часто посетители зоопарков не обращают внимания на предупреждения о запрете бросать в вольер посторонние предметы. В результате и произошла трагедия: кто-то кинул медведю детский мячик, который совершенно не подходит для игр животного. Умка проглотил игрушку, и это стало причиной его смерти – инородный предмет оказался слишком крупным для желудка.
Для крупных зверей, содержащихся в неволе, игрушки подбираются особым образом: они должны быть изготовлены из натуральных материалов и продуманы с учетом физиологических особенностей вида, в том числе и по размеру. Но даже такие предметы самовольно бросать в вольер нельзя: зоопарк имеет все необходимое.
Не только сотрудники зоопарка, но и Айна очень тяжело переживают потерю. В дикой природе белые медведи могут прожить от 20 до 30 лет; в зоопарках этот возраст может достигать 40-45 лет. Умке на момент гибели было 25.
Недавно в Московском зоопарке похожим образом трагически погиб белоголовый сип – он съел брошенную посетителем перчатку.