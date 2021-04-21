В екатеринбургском зоопарке погиб белый медведь: он проглотил брошенную в вольер игрушку

Самец белого медведя Умка родился в дикой природе, на Чукотке, в конце 90-х годов. Он очень рано осиротел и в поисках пищи забрел в поселок. Там на него напали собаки, но неравную схватку вовремя заметили люди. Дав малышу имя, они четыре месяца заботились о нем; кормили рыбой и тюленьим мясом. Медвежонок подрастал, и держать его в поселке уже было опасно.



Выпускать его в естественную среду тоже было нельзя: Умка не умел охотиться и защищаться от опасностей, зато привык к людям – все это обрекало его на гибель. На предложение забрать зверя откликнулся Екатеринбургский зоопарк. Вскоре туда прибыла медведица по кличке Айна, и с тех пор эта пара покоряла сердца посетителей.

Однако часто посетители зоопарков не обращают внимания на предупреждения о запрете бросать в вольер посторонние предметы. В результате и произошла трагедия: кто-то кинул медведю детский мячик, который совершенно не подходит для игр животного. Умка проглотил игрушку, и это стало причиной его смерти – инородный предмет оказался слишком крупным для желудка.