В это мало кто верил, но опоссумы умеют опылять цветы. Как?

Растение-паразит Scybalium fungiforme, малоизвестный грибоподобный вид семейства Balanophoraceae, произрастает в Бразилии. И оно довольно странное. Настолько, что исследователи предположили – и только 27 лет спустя доказали – что цветки растения опыляют опоссумы.

Цветки Scybalium fungiforme окружены твердыми прицветниками – чешуйчатыми листьями, которые мешают пчелам и другим насекомым опылять их. Они могут добраться до цветков и нектара только в том случае, если прицветники будут отогнуты или вывернуты назад – чего в нормальной ситуации у Scybalium fungiforme наблюдать нельзя.

В начале 1990-х годов биолог Патриция Мореллато изучила растение и выдвинула гипотезу, что его опыляют опоссумы, но прямых доказательств этого ученым найти не удалось.