В это мало кто верил, но опоссумы умеют опылять цветы. Как?

Растение-паразит Scybalium fungiforme, малоизвестный грибоподобный вид семейства Balanophoraceae, произрастает в Бразилии. И оно довольно странное. Настолько, что исследователи предположили – и только 27 лет спустя доказали – что цветки растения опыляют опоссумы.
Цветки Scybalium fungiforme окружены твердыми прицветниками – чешуйчатыми листьями, которые мешают пчелам и другим насекомым опылять их. Они могут добраться до цветков и нектара только в том случае, если прицветники будут отогнуты или вывернуты назад – чего в нормальной ситуации у Scybalium fungiforme наблюдать нельзя.
В начале 1990-х годов биолог Патриция Мореллато изучила растение и выдвинула гипотезу, что его опыляют опоссумы, но прямых доказательств этого ученым найти не удалось.
Фелипе Аморим, доцент университета Сан-Паулу и ведущий автор нового исследования, впервые столкнулся с загадкой растения в 2017 году и, основываясь на морфологии цветка, предположил, что для его опыления необходимо нелетающее млекопитающее. В апреле 2019 года его ученики независимо друг от друга выдвинули гипотезу о том, что в качестве основных опылителей этого вида могут выступать грызуны (кстати, опоссумы таковыми не являются). «В то время никто из нас ничего не знал о неопубликованных наблюдениях, сделанных Патрисией в 90-х годах», – объясняет Аморим.
В мае 2019 года Аморим и группа исследователей отправились в биологический заповедник Серра-ду-Жапи, расположенный примерно в 50 км от района, изученного Мореллато. Они установили камеры ночного видения, направленные на Scybalium fungiforme – и вскоре тайное стало явным. Опоссумы были засняты в момент, когда с помощью когтей и зубов удаляли жесткие чешуйки и питались нектаром. Это стало прямым доказательством, что эти животные опыляют растения, перенося пыльцу на своей шерсти с одного цветка на другой.
Лапы опоссумов с противопоставленными большими пальцами способны отшелушивать чешуйчатые листья, покрывающие цветки S. fungiforme. Растение посещают и другие визитёры, которые могут становиться вторичными опылителями, когда у него уже удалены прицветники и доступ к цветкам свободен. В основном это пчелы и осы, но среди них оказались и колибри.
Авторы надеются продолжить изучение каждой группы опылителей S. fungiforme (млекопитающих, колибри, пчел и ос), чтобы оценить их вклад в появление плодов этого растения. Они также хотят проанализировать химические соединения нектара и цветочного аромата, которые могут многое рассказать об адаптации растения для данной группы опылителей.
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