Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

В Гонконге власти распорядились убить 2000 домашних хомячков

Анастасия Баринова
20 января 2022
hamster-1803423_1280.jpg
Фото: Pixabay
hamster-pups-2693007_1280.jpg
Фото: Pixabay
Владельцы грызунов также должны будут пройти тестирование.

У нескольких сотрудников зоомагазина Little Boss в Гонконге был диагностирован коронавирус. Проводя эпидрасследование, представители Минздрава пришли к мнению, что содержащиеся здесь грызуны могут распространять заболевание. В магазине и на его складе было протестировано 178 питомцев – хомяков, кроликов и шиншилл. Коронавирус был найден у 11 хомяков.

Партия животных прибыла в конце декабря, и специалисты считают всех из них потенциально опасными вне зависимости от того, заразили ли они людей, или те заразились от них. Заявив об этом, власти просят «не целовать хомяков», но и «не выбрасывать на улицу». Гонконг и материковый Китай пытаются поддерживать стратегию «нулевого коронавируса», борясь с любыми вспышками внутри страны и сохраняя жесткий пограничный контроль с внешним миром.

4317274443_0a82bff9d9_k.jpg
Читайте такжеВ США тигрица заразилась COVID-19 от человека

Все хомяки из магазина Little Boss будут отправлены «на утилизацию» и, кроме того, всем людям, купившим грызунов после 22 декабря, следует вернуть их. Владельцев домашних животных информируют по телефону, а заодно требуют, чтобы они сами сдали тест на COVID-19.

Министр здравоохранения Гонконга София Чан признает: нет доказательств того, что питомцы могут передавать болезнь людям, но власти действуют из соображений осторожности. В результате жесткие меры коснутся приблизительно 2000 хомяков.

«Мы оценили риски, связанные с этими партиями, как относительно высокие, и поэтому приняли решение, основанное на потребностях общественного здравоохранения».

Со своей стороны чиновники обещают, что всех хомяков ждет «гуманное обращение». И это не первый случай в мировой практике, когда правительства выпускают распоряжение об уничтожении огромных групп животных во время пандемии.

В мае 2020 года Дания решила убить всех норок на зверофермах страны из-за обнаружения у них мутировавшей разновидности коронавируса. Результатом этого спорного и поспешного решения стало непродуманное захоронение, и спустя несколько месяцев разложившиеся туши стали представлять еще большую эпидемиологическую опасность, нежели та, что была оценена на потенциальном уровне.

рекомендации
Карта, Россия

Открой свою Россию: какое направление признали «Маршрутом ярких впечатлений»

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?