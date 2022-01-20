В Гонконге власти распорядились убить 2000 домашних хомячков

У нескольких сотрудников зоомагазина Little Boss в Гонконге был диагностирован коронавирус. Проводя эпидрасследование, представители Минздрава пришли к мнению, что содержащиеся здесь грызуны могут распространять заболевание. В магазине и на его складе было протестировано 178 питомцев – хомяков, кроликов и шиншилл. Коронавирус был найден у 11 хомяков.

Партия животных прибыла в конце декабря, и специалисты считают всех из них потенциально опасными вне зависимости от того, заразили ли они людей, или те заразились от них. Заявив об этом, власти просят «не целовать хомяков», но и «не выбрасывать на улицу». Гонконг и материковый Китай пытаются поддерживать стратегию «нулевого коронавируса», борясь с любыми вспышками внутри страны и сохраняя жесткий пограничный контроль с внешним миром.