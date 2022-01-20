В Гонконге власти распорядились убить 2000 домашних хомячков

У нескольких сотрудников зоомагазина Little Boss в Гонконге был диагностирован коронавирус. Проводя эпидрасследование, представители Минздрава пришли к мнению, что содержащиеся здесь грызуны могут распространять заболевание. В магазине и на его складе было протестировано 178 питомцев – хомяков, кроликов и шиншилл. Коронавирус был найден у 11 хомяков.
Партия животных прибыла в конце декабря, и специалисты считают всех из них потенциально опасными вне зависимости от того, заразили ли они людей, или те заразились от них. Заявив об этом, власти просят «не целовать хомяков», но и «не выбрасывать на улицу». Гонконг и материковый Китай пытаются поддерживать стратегию «нулевого коронавируса», борясь с любыми вспышками внутри страны и сохраняя жесткий пограничный контроль с внешним миром.
Все хомяки из магазина Little Boss будут отправлены «на утилизацию» и, кроме того, всем людям, купившим грызунов после 22 декабря, следует вернуть их. Владельцев домашних животных информируют по телефону, а заодно требуют, чтобы они сами сдали тест на COVID-19.
Министр здравоохранения Гонконга София Чан признает: нет доказательств того, что питомцы могут передавать болезнь людям, но власти действуют из соображений осторожности. В результате жесткие меры коснутся приблизительно 2000 хомяков.
Со своей стороны чиновники обещают, что всех хомяков ждет «гуманное обращение». И это не первый случай в мировой практике, когда правительства выпускают распоряжение об уничтожении огромных групп животных во время пандемии.
В мае 2020 года Дания решила убить всех норок на зверофермах страны из-за обнаружения у них мутировавшей разновидности коронавируса. Результатом этого спорного и поспешного решения стало непродуманное захоронение, и спустя несколько месяцев разложившиеся туши стали представлять еще большую эпидемиологическую опасность, нежели та, что была оценена на потенциальном уровне.