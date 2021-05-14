В Индии 18 слонов убило молниями во время шторма

Министр лесного хозяйства Паримал Суклабайдья сказал, что отправится туда. По его словам, молния действительно является наиболее вероятной причиной гибели животных. Однако один из индийских природозащитников считает, что молнии здесь ни при чем. Сумьядип Датта утверждает, что на снимках в соцсетях слоны выглядят жертвами отравления. Точную причину можно будет определить только после вскрытия.

Скорбящие жители провинции оставляют цветы возле погибших слонов и украшают бутонами их головы.