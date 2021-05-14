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Звери

В Индии 18 слонов убило молниями во время шторма

National Geographic Россия
14 мая 2021
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Фото: Chief Minister Assam / Twitter
Очень трагичные кадры.

18 слонов погибли были найдены мертвыми в лесу в провинции Гувахати, штат Ассам. Старший офицер лесного департамента Амит Сахаи сообщил, что животные погибли из-за ударов молнии на холме в среду вечером, когда лес накрыл шторм. 14 туш слонов были найдены на вершине холма, а еще четыре животных лежали у его подножия.

Министр лесного хозяйства Паримал Суклабайдья сказал, что отправится туда. По его словам, молния действительно является наиболее вероятной причиной гибели животных. Однако один из индийских природозащитников считает, что молнии здесь ни при чем. Сумьядип Датта утверждает, что на снимках в соцсетях слоны выглядят жертвами отравления. Точную причину можно будет определить только после вскрытия. 

Скорбящие жители провинции оставляют цветы возле погибших слонов и украшают бутонами их головы. 

В Индии обитает около 30 000 слонов, что составляет около 60 процентов популяции всех диких азиатских слонов. По сообщениям местных СМИ, дикие слоны в штате ранее становились жертвами браконьерства, дорожно-транспортных происшествий, отравлений и даже поражения электрическим током.

Гибель от молний – не редкость в Индии не только для животных. Прошлым летом молнии убили в одном из индийских штатов 147 человек всего за десять дней. 

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