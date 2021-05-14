В Индии 18 слонов убило молниями во время шторма

18 слонов погибли были найдены мертвыми в лесу в провинции Гувахати, штат Ассам. Старший офицер лесного департамента Амит Сахаи сообщил, что животные погибли из-за ударов молнии на холме в среду вечером, когда лес накрыл шторм. 14 туш слонов были найдены на вершине холма, а еще четыре животных лежали у его подножия.
It's very disheartening to see such images. Really saddened by the death of 18 Elephants in Assam.— Ankit Kumar, IFS (@AnkitKumar_IFS) May 14, 2021
Exact cause of death will be ascertained after the detailed investigation.
It must have been a large herd of Female Elephants moving across their corridor. pic.twitter.com/kdoEow0731
Министр лесного хозяйства Паримал Суклабайдья сказал, что отправится туда. По его словам, молния действительно является наиболее вероятной причиной гибели животных. Однако один из индийских природозащитников считает, что молнии здесь ни при чем. Сумьядип Датта утверждает, что на снимках в соцсетях слоны выглядят жертвами отравления. Точную причину можно будет определить только после вскрытия.
Скорбящие жители провинции оставляют цветы возле погибших слонов и украшают бутонами их головы.
Indian authorities investigating the deaths of at least 18 elephants. Leading conservationist raises doubts that the herd was killed by lightninghttps://t.co/cVNxXYeqaP pic.twitter.com/aiH974M2TR— AFP News Agency (@AFP) May 14, 2021
В Индии обитает около 30 000 слонов, что составляет около 60 процентов популяции всех диких азиатских слонов. По сообщениям местных СМИ, дикие слоны в штате ранее становились жертвами браконьерства, дорожно-транспортных происшествий, отравлений и даже поражения электрическим током.
This is💔 ,the carcasses of 18 elephants were killed in lightning strikes on a hill in Assam's Nagaon-Karbi Anglong district. pic.twitter.com/pcw7hNQrvU— Garima Gupta (@guptagarima221) May 14, 2021
Гибель от молний – не редкость в Индии не только для животных. Прошлым летом молнии убили в одном из индийских штатов 147 человек всего за десять дней.