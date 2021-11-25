В Индии родился теленок с четырьмя глазами и двумя ртами

Двуликий четырехглазый теленок родился в регионе Индор индийского штата Мадхья-Прадеш. В стране, где коровы считаются священными животными, такое отклонение было воспринято как божественный знак. Слава о необычном животном распространилась далеко за пределы деревни, и поклониться «божественному теленку» теперь приходят люди со всей Индии.
Они приносят ценные подарки. Это не может не радовать хозяина, который, к тому же, не отмечает никаких проблем в уходе за малышом: тот пьет молоко при помощи обоих ртов, и родившая его корова не отвергает детеныша.
Подобные животные-мутанты появляются на протяжении веков: это отклонение на эмбриональном уровне. Формирование головы, равно как и любой другой части тела, запускается специальной группой клеток в самом начале развития эмбриона, а проблемы могут быть вызваны как генетическим сбоем, так и изменяющимися условиями, загрязнением окружающей среды и кормовой базы.
В Индии появление двухголовых телят уже давно не редкость, и чаще всего такие животные погибают через несколько дней после рождения, хотя один теленок прожил два месяца. Посмотрите на ягненка из Австралии, у которого на голове выросла нога.