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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

В Индии родился теленок с четырьмя глазами и двумя ртами

Анастасия Баринова
25 ноября 2021
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Фото: TIME8 Madhya Pradesh
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Теперь его считают «божественным».

Двуликий четырехглазый теленок родился в регионе Индор индийского штата Мадхья-Прадеш. В стране, где коровы считаются священными животными, такое отклонение было воспринято как божественный знак. Слава о необычном животном распространилась далеко за пределы деревни, и поклониться «божественному теленку» теперь приходят люди со всей Индии.

Они приносят ценные подарки. Это не может не радовать хозяина, который, к тому же, не отмечает никаких проблем в уходе за малышом: тот пьет молоко при помощи обоих ртов, и родившая его корова не отвергает детеныша.

Подобные животные-мутанты появляются на протяжении веков: это отклонение на эмбриональном уровне. Формирование головы, равно как и любой другой части тела, запускается специальной группой клеток в самом начале развития эмбриона, а проблемы могут быть вызваны как генетическим сбоем, так и изменяющимися условиями, загрязнением окружающей среды и кормовой базы.

В Индии появление двухголовых телят уже давно не редкость, и чаще всего такие животные погибают через несколько дней после рождения, хотя один теленок прожил два месяца. Посмотрите на ягненка из Австралии, у которого на голове выросла нога.

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