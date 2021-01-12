В Индии тигр вышел на дорогу и напугал мотоциклистов

Не самый заурядный инцидент удалось запечатлеть на камеру 29-летнему фотографу дикой природы Бхаргаве Шривари. 250-килограммовый бенгальский тигр (Panthera tigris tigris) вышел на проезжую часть всего в нескольких метрах от мотоциклистов, вынудив их резко затормозить и остановиться. В конце концов хищник неторопливо пересек дорогу и скрылся в лесу.
Инцидент произошел в заповеднике Тадоба Андхари, где обитает около 80 тигров. Однако, по словам Шривари, этих животных редко удается запечатлеть на камеру, поскольку они старательно избегают людей.
«Я слышал, что тигры изо всех сил пытаются избегать дорог или, по крайней мере, стараются пересекать их, когда рядом нет людей. Однако, этот, похоже, решил, что раз уж у него все равно есть компания, то лучше всего перейти через дорогу на другую сторону леса.
Хотя тигр, безусловно, был застигнут врасплох так же, как и байкеры, я не думаю, что он собирался нападать на них. Но натолкнуться на 250-килограммовую машину для убийств и сохранять спокойствие нелегко. Поэтому спасибо мотоциклистам, что они держались вместе и терпеливо ждали, когда тигр перейдет дорогу», — сказал Шривари.
Фотограф рассказал, что побывал в лесах Тадобы после 10-месячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
«Что сделало этот опыт поучительным, так это то, как местные жители сосуществуют с этими хищниками и, в свою очередь, напрямую и косвенно поддерживают их сохранение годами. Здесь виден могущественный молодой тигр, пересекающий главную дорогу, ведущую к Тадобе из Чандрапура, в присутствии жителей деревни на мотоциклах, не намереваясь причинить им вред. Эти местные жители нередко встречаются с дикой природой на этой дороге днем или ночью во время обычных поездок в ближайший город Чандрапур, но и люди, и дикие животные в значительной степени сумели сосуществовать без особых инцидентов», — написал Шривари в Instagram.
Популяции бенгальских тигров населяют Пакистан, Восточный Иран, Северную и Центральную Индию, Непал, Бутан, Мьянму и Бангладеш. Эти животные относятся к вымирающим видам, в дикой природе их осталось менее 3000.
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