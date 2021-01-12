В Индии тигр вышел на дорогу и напугал мотоциклистов

«Я слышал, что тигры изо всех сил пытаются избегать дорог или, по крайней мере, стараются пересекать их, когда рядом нет людей. Однако, этот, похоже, решил, что раз уж у него все равно есть компания, то лучше всего перейти через дорогу на другую сторону леса.

Хотя тигр, безусловно, был застигнут врасплох так же, как и байкеры, я не думаю, что он собирался нападать на них. Но натолкнуться на 250-килограммовую машину для убийств и сохранять спокойствие нелегко. Поэтому спасибо мотоциклистам, что они держались вместе и терпеливо ждали, когда тигр перейдет дорогу», — сказал Шривари.

Фотограф рассказал, что побывал в лесах Тадобы после 10-месячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

«Что сделало этот опыт поучительным, так это то, как местные жители сосуществуют с этими хищниками и, в свою очередь, напрямую и косвенно поддерживают их сохранение годами. Здесь виден могущественный молодой тигр, пересекающий главную дорогу, ведущую к Тадобе из Чандрапура, в присутствии жителей деревни на мотоциклах, не намереваясь причинить им вред. Эти местные жители нередко встречаются с дикой природой на этой дороге днем ​​или ночью во время обычных поездок в ближайший город Чандрапур, но и люди, и дикие животные в значительной степени сумели сосуществовать без особых инцидентов», — написал Шривари в Instagram.

Популяции бенгальских тигров населяют Пакистан, Восточный Иран, Северную и Центральную Индию, Непал, Бутан, Мьянму и Бангладеш. Эти животные относятся к вымирающим видам, в дикой природе их осталось менее 3000.

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