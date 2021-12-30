В Индии за год умерло рекордное число тигров

Представители индийской природоохранной организации подсчитали, что в 2021 году в стране погибло 126 тигров. Это самый высокий показатель за минувшие десять лет – с момента, когда начала вестись подобная статистика. Последний на настоящий момент случай произошел в среду в центральном штате Мадхья-Прадеш. Предыдущий печальный рекорд был поставлен в 2016 году: 121 особь.
В Индии проживает около 75% от общего числа тигров в мире. Два года назад правительство объявило, что их популяция выросла до 2967 особей по сравнению с 1411 в 2006 году. Это достижение было названо историческим. Однако с увеличением численности закономерны и растущие цифры летальных исходов.
В 2021 году естественная смерть была самой распространенной причиной, но свой вклад также вносят браконьерство и конфликт с человеком. Люди захватывают природные территории, а хищники в ответ атакуют. В результате нападений тигров за период с 2014 по 2019 годы погибло 225 человек.
Правительство продолжает предпринимать меры по защите редких кошек: около 50 территорий в стране «отданы» тиграм. Усилия Индии в природоохранной сфере и уникальная методика подсчета животных с применением огромного массива фотоловушек и использованием искусственного интеллекта признаны «золотым стандартом».
Благодаря совместным действиям экологов мировая популяция тигров постепенно увеличивается.