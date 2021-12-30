В Индии за год умерло рекордное число тигров

Представители индийской природоохранной организации подсчитали, что в 2021 году в стране погибло 126 тигров. Это самый высокий показатель за минувшие десять лет – с момента, когда начала вестись подобная статистика. Последний на настоящий момент случай произошел в среду в центральном штате Мадхья-Прадеш. Предыдущий печальный рекорд был поставлен в 2016 году: 121 особь.

В Индии проживает около 75% от общего числа тигров в мире. Два года назад правительство объявило, что их популяция выросла до 2967 особей по сравнению с 1411 в 2006 году. Это достижение было названо историческим. Однако с увеличением численности закономерны и растущие цифры летальных исходов.