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Звери

В Индии за год умерло рекордное число тигров

Анастасия Баринова
30 декабря 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Помимо браконьерства, свою роль играют и естественные причины.

Представители индийской природоохранной организации подсчитали, что в 2021 году в стране погибло 126 тигров. Это самый высокий показатель за минувшие десять лет – с момента, когда начала вестись подобная статистика. Последний на настоящий момент случай произошел в среду в центральном штате Мадхья-Прадеш. Предыдущий печальный рекорд был поставлен в 2016 году: 121 особь.

В Индии проживает около 75% от общего числа тигров в мире. Два года назад правительство объявило, что их популяция выросла до 2967 особей по сравнению с 1411 в 2006 году. Это достижение было названо историческим. Однако с увеличением численности закономерны и растущие цифры летальных исходов.

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В 2021 году естественная смерть была самой распространенной причиной, но свой вклад также вносят браконьерство и конфликт с человеком. Люди захватывают природные территории, а хищники в ответ атакуют. В результате нападений тигров за период с 2014 по 2019 годы погибло 225 человек.

Правительство продолжает предпринимать меры по защите редких кошек: около 50 территорий в стране «отданы» тиграм. Усилия Индии в природоохранной сфере и уникальная методика подсчета животных с применением огромного массива фотоловушек и использованием искусственного интеллекта признаны «золотым стандартом».

Благодаря совместным действиям экологов мировая популяция тигров постепенно увеличивается.

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