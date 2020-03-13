В Индонезии обнаружена землеройка с необычайно волосатым хвостом

Биологи из Университета штата Луизиана открыли новый вид землеройки, Crocidura caudipilosa. В ее название вынесена главная отличительная черта — необыкновенно волосатый хвост. Ученые отмечают, что у представителей семейства землеройковые (Soricidae) в Африке хвосты бывают покрыты волосами, но для землероек Индонезии, Малайзии и Филиппин характерны гладкие хвосты.

Небольшое насекомоядное было найдено в горах Сулавеси на высотах 500-1 500 метров. Животное имеет серо-коричневый мех на спине и серебристый на брюхе. Его хвост сопоставим по размеру и даже длиннее, чем тело с головой. Еще одной особенностью, позволяющей с уверенностью отнести его к новому виду, является его способность лазать по деревьям. Большинство землероек не покидают поверхность земли.

Теперь ученые пытаются найти ближайшего родственника землеройки с волосатым хвостом. Это довольно сложная задача: все землеройковые в процессе эволюции не сильно изменялись, поэтому близкородственные виды могут быть очень похожи и трудноотличимы друг от друга. Еще одной проблемой является агрессивное вторжение человека в места обитания редких зверей. В начале XX века также было открыто несколько новых видов землероек, но когда ученые вернулись на место для сбора дополнительного материала — на месте лесов располагалась ферма, и новообретенные представители семейства исчезли.

Знаете ли вы, что самое маленькое млекопитающее на планете — именно землеройка?