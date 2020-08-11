В Индонезии поймали крокодила весом полтонны. Местные жители уверены, что это демон

На прошлой неделе жители деревни на островах Бангка-Белитунг в Индонезии поймали крокодила длиной более 4 метров и весом около 500 кг. По словам местных жителей, рептилия терроризировала их и накануне напала на нескольких человек.

Крокодила поймали сетями с острыми лезвиями в реке Кайюбеси. Через два дня в неволе животное скончалось от истощения. Жители отказались передать тело защитникам животных. Они заявили, что эта рептилия — крокодил-демон, и деревня будет проклята, если его похоронят в другом месте. Более того, жители настаивали, чтобы голову крокодила и остальную часть туши закопали отдельно.