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Звери

В Индонезии поймали крокодила весом полтонны. Местные жители уверены, что это демон

Михаил Сысоев
11 августа 2020
Животное убили и вывезли на бульдозере.

На прошлой неделе жители деревни на островах Бангка-Белитунг в Индонезии поймали крокодила длиной более 4 метров и весом около 500 кг. По словам местных жителей, рептилия терроризировала их и накануне напала на нескольких человек.

Крокодила поймали сетями с острыми лезвиями в реке Кайюбеси. Через два дня в неволе животное скончалось от истощения. Жители отказались передать тело защитникам животных. Они заявили, что эта рептилия — крокодил-демон, и деревня будет проклята, если его похоронят в другом месте. Более того, жители настаивали, чтобы голову крокодила и остальную часть туши закопали отдельно. 

Для того, чтобы перенести тело от реки к полю, понадобился бульдозер. 

Как сообщает Daily Mail, агентство по сохранению ресурсов накануне пыталось договориться с жителями о том, чтобы перевезти крокодила в другое место, однако те наотрез отказались по религиозным соображениям. 

По оценкам зоологов, рептилии было около 50 лет, а в его пасти не было зубов. Перед захоронением местные жители провели специальный ритуал с отрезанием головы рептилии.

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