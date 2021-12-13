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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

В Калифорнии спасли двух детенышей пумы, но еще двое погибли

Анастасия Баринова
13 декабря 2021
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Фото: National Park Service
По неизвестной причине их бросила мать.

29 ноября в пригороде Лос-Анджелеса, под столом для пикников около офисного здания, заметили четыре маленьких пумы. Мужчина, позвонивший в службу охраны дикой природы, получил строгое указание не трогать животных: это первое правило при встрече с представителями фауны. Известны случаи, когда взрослые особи отказывались от своих детенышей из-за того, что рядом витал запах человека. Сами люди тоже рискуют: мать может находиться неподалеку и напасть.

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На место прибыли специалисты. Они очень осторожно обследовали котят. Четыре крохотных самки возрастом около шести недель выглядели истощенными. Малышей покормили, оснастили чипами для отслеживания, переместили в кусты и решили оставить в покое: шанс на то, что их мать вернется, был очень велик.

Однако на следующее утро пумы по-прежнему были одни, и они переместились ближе к зданию и мусорным бакам. Ученые дали котятам молоко, оценили их состояние здоровья, взяли материал для анализов и снова решили не вмешиваться в естественный ход развития событий.

У пум рождается от одного до шести котят за один раз, но выживает обычно один котенок, в редких случаях — два. Пумы могут оставлять малышей на 2-3 дня, отправляясь на охоту. Предположив, что мать просто не может найти достаточно пищи, специалисты разложили в нескольких местах поблизости мясо, но все усилия оказались напрасными.

2 декабря один из котят уже был слишком слаб, чтобы передвигаться, и защитники животных приготовились перевезти оставшихся в ветеринарную клинику. Второй малыш скончался по дороге. Двое других сейчас находятся под присмотром специалистов, и когда они окрепнут — их домом станет зоопарк округа Ориндж до тех пор, пока им не подберут лучшие условия. В дикую природу, вероятно, их возвращать уже нельзя, но они могут расти в безопасной среде на ограниченной природоохранной территории.

Представители Службы национальных парков говорят, что люди сделали все возможное. Котята постоянно находились под наблюдением и получали пищу. Увозить их к ветеринарам, не убедившись в том, что мать не вернется, было нельзя. Причина, по которой пума оставила своих детенышей, неизвестна: она могла погибнуть, но могла и утратить материнский инстинкт.

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