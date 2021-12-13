В Калифорнии спасли двух детенышей пумы, но еще двое погибли

На место прибыли специалисты. Они очень осторожно обследовали котят. Четыре крохотных самки возрастом около шести недель выглядели истощенными. Малышей покормили, оснастили чипами для отслеживания, переместили в кусты и решили оставить в покое: шанс на то, что их мать вернется, был очень велик.

Однако на следующее утро пумы по-прежнему были одни, и они переместились ближе к зданию и мусорным бакам. Ученые дали котятам молоко, оценили их состояние здоровья, взяли материал для анализов и снова решили не вмешиваться в естественный ход развития событий.

У пум рождается от одного до шести котят за один раз, но выживает обычно один котенок, в редких случаях — два. Пумы могут оставлять малышей на 2-3 дня, отправляясь на охоту. Предположив, что мать просто не может найти достаточно пищи, специалисты разложили в нескольких местах поблизости мясо, но все усилия оказались напрасными.

2 декабря один из котят уже был слишком слаб, чтобы передвигаться, и защитники животных приготовились перевезти оставшихся в ветеринарную клинику. Второй малыш скончался по дороге. Двое других сейчас находятся под присмотром специалистов, и когда они окрепнут — их домом станет зоопарк округа Ориндж до тех пор, пока им не подберут лучшие условия. В дикую природу, вероятно, их возвращать уже нельзя, но они могут расти в безопасной среде на ограниченной природоохранной территории.

Представители Службы национальных парков говорят, что люди сделали все возможное. Котята постоянно находились под наблюдением и получали пищу. Увозить их к ветеринарам, не убедившись в том, что мать не вернется, было нельзя. Причина, по которой пума оставила своих детенышей, неизвестна: она могла погибнуть, но могла и утратить материнский инстинкт.