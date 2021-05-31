В калифорнийский лес, пострадавший от пожара, вернулись рыси

На протяжении нескольких лет в Калифорнии бушуют аномально сильные пожары, уничтожающие лесные массивы. Недавно на одной из таких территорий представители Службы национальных парков обнаружили логово рыси в необычном месте: в дупле большого дерева.
Чаще всего рыжая рысь (Lynx rufus), населяющая Калифорнию, оборудует себе норы в земле или расщелинах среди густых зарослей кустарникового дуба (чапараля) и шалфея, но сейчас этой растительности здесь почти не осталось, и самка нашла пустующее дупло, чтобы принести там потомство.
Эта рысь уже была известна биологам: впервые она попалась на глаза в 2019 году, спустя год после опустошительного пожара, и тогда на нее поместили датчик. В реестр ее занесли под именем B-370. Специалисты предполагали, что животное будет искать наиболее подходящие места для жизни и продолжения рода, и не ошиблись: B-370 воспользовалась тем, что смог предложить ей поредевший лес.
Для того, чтобы сделать снимки котят, не побеспокоив семейство, биолог Джоанн Мориарти (Joanne Moriarty) использовала дистанционную камеру.
Посмотрите, как рысь ловит рыбу.