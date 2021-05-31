В калифорнийский лес, пострадавший от пожара, вернулись рыси

На протяжении нескольких лет в Калифорнии бушуют аномально сильные пожары, уничтожающие лесные массивы. Недавно на одной из таких территорий представители Службы национальных парков обнаружили логово рыси в необычном месте: в дупле большого дерева.

Чаще всего рыжая рысь (Lynx rufus), населяющая Калифорнию, оборудует себе норы в земле или расщелинах среди густых зарослей кустарникового дуба (чапараля) и шалфея, но сейчас этой растительности здесь почти не осталось, и самка нашла пустующее дупло, чтобы принести там потомство.

Эта рысь уже была известна биологам: впервые она попалась на глаза в 2019 году, спустя год после опустошительного пожара, и тогда на нее поместили датчик. В реестр ее занесли под именем B-370. Специалисты предполагали, что животное будет искать наиболее подходящие места для жизни и продолжения рода, и не ошиблись: B-370 воспользовалась тем, что смог предложить ей поредевший лес.