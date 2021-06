В Камбодже впервые сфотографирован гигантский мунтжак

Этот олень относится к вымирающим видам и почти не попадается на глаза человека.

New discovery of IUCN critical endangered species in #Cambodia’s protected area: Large-antlered #muntjac or #Giantmuntjac (Muntiacus vuquangensis) in VireakChey National #Park in Rattanakiri province. Good news for #biodiversity pic.twitter.com/XrTMcJkvWc