В Камбодже впервые сфотографирован гигантский мунтжак

В национальном парке Вирачи (Virachey National Park) на северо-востоке Камбоджи обитает редчайший представитель семейства оленевых, гигантский мунтжак (Muntiacus vuquangensis). Об этих животных почти ничего не известно: вид был описан в 1994 году по образцу черепа, найденного во Вьетнаме. В начале 2000-х годов при строительстве гидроэлектростанции в лаосской провинции Кхаммуан потребовалось затопить часть лесной территории, и ученым удалось спасти 38 оленей: они были пойманы и переселены на новое место. Биологи полагают, что сейчас животное обитает в горах Чыонгшон — массиве, расположенном на территории Лаоса, Камбоджи и Вьетнама, однако документальных свидетельств тому почти не существует.

Олень ведет ночной образ жизни, и за всю историю наблюдений его удалось сфотографировать только четыре раза, при этом на территории Камбоджи — впервые. Снимки были сделаны в апреле камерами, фиксирующими незаконную вырубку леса. Просматривая материал, экологи обнаружили на нескольких кадрах редкого оленя.