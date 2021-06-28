В Камбодже впервые сфотографирован гигантский мунтжак

В национальном парке Вирачи (Virachey National Park) на северо-востоке Камбоджи обитает редчайший представитель семейства оленевых, гигантский мунтжак (Muntiacus vuquangensis). Об этих животных почти ничего не известно: вид был описан в 1994 году по образцу черепа, найденного во Вьетнаме. В начале 2000-х годов при строительстве гидроэлектростанции в лаосской провинции Кхаммуан потребовалось затопить часть лесной территории, и ученым удалось спасти 38 оленей: они были пойманы и переселены на новое место. Биологи полагают, что сейчас животное обитает в горах Чыонгшон — массиве, расположенном на территории Лаоса, Камбоджи и Вьетнама, однако документальных свидетельств тому почти не существует.
Олень ведет ночной образ жизни, и за всю историю наблюдений его удалось сфотографировать только четыре раза, при этом на территории Камбоджи — впервые. Снимки были сделаны в апреле камерами, фиксирующими незаконную вырубку леса. Просматривая материал, экологи обнаружили на нескольких кадрах редкого оленя.
New discovery of IUCN critical endangered species in #Cambodia’s protected area: Large-antlered #muntjac or #Giantmuntjac (Muntiacus vuquangensis) in VireakChey National #Park in Rattanakiri province. Good news for #biodiversity pic.twitter.com/XrTMcJkvWc— Neth Pheaktra (@pheaktraneth) June 24, 2021
В род мунтжаки (Muntiacus) входит около 10 видов. Гигантский мунтжак — самый крупный из них: он весит около 30–50 кг при росте 65-80 см. С яркой красно-коричневой окраской он напоминает индийского мунтжака (Muntiacus muntjak), чья высота в холке не превышает 40 см. Вид был причислен к вымирающим в 2016 году: он и на момент открытия был редким, а с учетом угрожающих факторов популяция, вероятнее всего, уменьшается.
Помимо хищников, большой проблемой является исчезновение лесов, в том числе на территории национального парка Вирачи. Но в последние годы власти пытаются навести в этой сфере порядок, и в результате фотоловушки, помогающие привлечь к ответственности тех, кто вырубает деревья, также смогли обогатить науку.
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