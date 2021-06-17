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В Канаде нашли необычный артефакт. Казалось бы, при чем здесь бобры?

National Geographic Россия
17 июня 2021
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Канадский бобр
Фото: Becky Matsubara / Flickr
Похоже, коренные народы Северной Америки использовали бобров не только в качестве тотема.

Обследуя тающие ледники на юге Юкона – гористой малонаселенной территории на северо-западе Канады – исследователи совершили необычное открытие. Им попался метательный дротик длиной целых два метра, при этом несмотря на предполагаемый возраст в 6 000 лет он хорошо сохранился. 

Ученые полагают, что этот дротик использовался в копьеметалках – вспомогательных приспособлениях, которые люди научились использовать еще с эпохи позднего палеолита. Копьеметалки, которые ацтеки называли атлатлями, аборигены Австралии – вумерами, а коренное население Аляски – накуками, значительно увеличивали дальность и силу броска, позволяя эффективно охотиться на представителей мегафауны – например, гигантских ленивцев

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Кастореум впервые был найден на метательных дротиках
Фото: Kate Helwig
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Место, где был обнаружен дротик
Фото: Kate Helwig

На одном конце древка найденного дротика сухожилиями был закреплен зазубренный кремниевый наконечник, а на другом находилось оперение. В местах крепления ученые заметили красно-оранжевое вещество. Изначально исследователи приняли его за остаток красной охры, или клей, окрашенный охрой, однако анализ показал, что это остаток бобровой струи, или кастореума. 

Бобровая струя представляет собой ароматическое вещество, по консистенции похожее на мокрый песок. Оно вырабатывается у бобров в прианальных препуциальных железах и служит для того, чтобы метить территорию. 

«Находка представляет собой самое раннее свидетельство использования кастореума при изготовлении оружия и первую химическую идентификацию этого материала в археологических записях», – авторы исследования.

Исследователи полагают, что бобровая струя использовалась при производстве дротиков в качестве клея, консерванта или красителя. Это еще одно доказательство того, что кастореум популярен у разных народов с давних времен. Существуют свидетельства широкого применения этого вещества в Америке, Европе и в Азии. В Великом княжестве Литовском существовала особая категория крестьян-бобровников, основной обязанностью которых была добыча бобров и бобровой струи, а также разведение этих грызунов для производства и сбыта ее же в крупных масштабах. 

Бобровой струе приписывали уникальные целительные свойства, а также использовали в парфюмерии, однако современной медициной кастореум признается только в качестве адаптогена. 

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Kate Helwig Бобровая струя не признается лекарством в медицине, но востребована до сих пор в традиционной медицине

Канадские бобры (Castor canadensis), один из которых шесть тысяч лет назад, поспособствовал изготовлению найденного в Юконе дротика, являются вторыми по величине грызунами в мире после капибары. В отличие от евразийского бобра, этот вид пострадал меньше. Он не относится к охраняемым видам; его численность достигает 10-15 миллионов особей, хотя до начала европейской колонизации Северной Америки бобров было в десятки раз больше.

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Tim Lumley / Flickr Канадский бобр во всей красе

Бобр – национальное животное Канады. Они оказывают благоприятное влияние на водные и прибрежные биотопы, создавая условия для процветания множества организмов. Однако порой их дамбы способствуют затоплению местности и уничтожению прибрежной растительности, а в апреле этого года две тысячи человек из канадской общины лишились интернета из-за бобров, которые перегрызли оптоволоконные кабели. 

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