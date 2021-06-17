В Канаде нашли необычный артефакт. Казалось бы, при чем здесь бобры?

Обследуя тающие ледники на юге Юкона – гористой малонаселенной территории на северо-западе Канады – исследователи совершили необычное открытие. Им попался метательный дротик длиной целых два метра, при этом несмотря на предполагаемый возраст в 6 000 лет он хорошо сохранился.

Ученые полагают, что этот дротик использовался в копьеметалках – вспомогательных приспособлениях, которые люди научились использовать еще с эпохи позднего палеолита. Копьеметалки, которые ацтеки называли атлатлями, аборигены Австралии – вумерами, а коренное население Аляски – накуками, значительно увеличивали дальность и силу броска, позволяя эффективно охотиться на представителей мегафауны – например, гигантских ленивцев.