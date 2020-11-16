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Кельты: расцвет и падение
Звери

В Канаде убили белого лося, который считался священным среди коренного населения

National Geographic Россия
16 ноября 2020
За сведения о браконьере, совершившем отстрел, объявлена награда в 8000 долларов.

Браконьеры убили двух самок лося, в том числе редкое животное белой окраски, в Тимминсе, провинция Онтарио. Эти животные считаются приносящими удачу в культуре коренных народов Канады. Их отстрел считается незаконным в соответствии с местным законодательством. 

В настоящее время инцидент расследуется Министерством природных ресурсов и лесного хозяйства. Местная буровая компания, а также жители города пожертвовали 8000 долларов, которые будут выплачены в качестве вознаграждения за сведения о браконьерах. 

Сотрудник заповедника Flying Post First Nation Трой Вудхаус призвал преступника сознаться в содеянном. 

«Возможно, охотники пытались застрелить одного лося, а второго задели случайно. Если этот человек сознается в том, что он сделал, я вложу свою долю в оплату его судебных издержек», — Трой Вудхаус.

Белые лоси встречаются не только в Северной Америке, но и в Европе, в том числе в России. Ученые полагают, что в их случае необычная окраска стала следствием лейкизма. Эта мутация приводит к тому, что шерсть становится белой, а кожа под ней розовой, так как в ней отсутствуют клетки-меланоциты. 

Почитайте об убийстве двух редчайших белых жирафов в Кении. 

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