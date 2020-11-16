В Канаде убили белого лося, который считался священным среди коренного населения

Браконьеры убили двух самок лося, в том числе редкое животное белой окраски, в Тимминсе, провинция Онтарио. Эти животные считаются приносящими удачу в культуре коренных народов Канады. Их отстрел считается незаконным в соответствии с местным законодательством.
Sacred white 'spirit moose' is killed by hunters in Canada to the outrage of local indigenous population https://t.co/ImJ9NUDoYi— Daily Mail US (@DailyMail) November 16, 2020
В настоящее время инцидент расследуется Министерством природных ресурсов и лесного хозяйства. Местная буровая компания, а также жители города пожертвовали 8000 долларов, которые будут выплачены в качестве вознаграждения за сведения о браконьерах.
Сотрудник заповедника Flying Post First Nation Трой Вудхаус призвал преступника сознаться в содеянном.
Белые лоси встречаются не только в Северной Америке, но и в Европе, в том числе в России. Ученые полагают, что в их случае необычная окраска стала следствием лейкизма. Эта мутация приводит к тому, что шерсть становится белой, а кожа под ней розовой, так как в ней отсутствуют клетки-меланоциты.
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