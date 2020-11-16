В Канаде убили белого лося, который считался священным среди коренного населения

Белые лоси встречаются не только в Северной Америке, но и в Европе, в том числе в России. Ученые полагают, что в их случае необычная окраска стала следствием лейкизма. Эта мутация приводит к тому, что шерсть становится белой, а кожа под ней розовой, так как в ней отсутствуют клетки-меланоциты.

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