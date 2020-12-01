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Звери

В Канаде выпускают в дикую природу ванкуверских сурков. Это невероятно милые зверьки

National Geographic Россия
01 декабря 2020
Ванкуверский сурок
Еще 13 лет назад этот вид находился на грани полного исчезновения.

В высоких горах острова Ванкувер на западе канадской провинции Британская Колумбия водится невероятно обаятельный зверек — ванкуверский сурок (Marmota vancouverensis). Он немного крупнее других видов сурков и большинства грызунов. Представители этого вида могут вырастать до 45 сантиметров в длину и в зависимости от времени года весят от 3 до 7 килограммов.

Сурки обитают в Северной Америке, Европе и Азии, но сурок с острова Ванкувер является эндемиком этого изолированного участка Британской Колумбии. Их ограниченный ареал отрицательно сказался на их выживании. Сурки являются предпочтительной добычей пумы, волков и беркутов. Деятельность человека также привела к истощению их среды обитания.

Все эти факторы привели к тому, что к 2007 году в дикой природе осталось всего около 30 особей этих животных, что грозило им полным исчезновением.

Для спасения вида была разработана программа восстановления, благодаря которой только за последние два года в дикой природе родилось более 100 детенышей, а общая численность сурков увеличилась почти в десять раз.

В настоящее время сотрудники Фонда восстановления сурков на острове Ванкувер (VIMRF) расселяют этих животных, выращенных в неволе, на склонах горы Вашингтон в районе местного горнолыжного курорта. 

«Если вы посмотрите на лыжный склон, он будет в точности похож на среду обитания сурков <…> Когда в дикой природе осталось менее 30 сурков острова Ванкувер, 10 из них жили на этом горнолыжном курорте», — Адам Тейлор, исполнительный директор VIMRF.

С тех пор, как фонд начал использовать гору Вашингтон как своего рода промежуточный дом сурков, их выживаемость увеличилась в пять раз. Через год сурков снова ловят, а затем выпускают в более отдаленные районы, например, в близлежащий парк Страткона.

«Нам нужны истории успеха в деле охраны природы. Это непростое время для работы. Мы должны продемонстрировать, что эти виды можно вернуть <…> Если у нас не будет историй успеха, нам будет сложно обосновать, почему мы хотим спасти хоть один из этих видов», — говорит Тейлор.

Ванкуверские сурки
Ванкуверские сурки
Фото: Vancouver Island Marmot Recovery Foundation
Ванкуверские сурки
Ванкуверские сурки
Фото: Vancouver Island Marmot Recovery Foundation

По его словам, у исследователей есть основания для оптимизма, однако численность сурков все еще вызывает опасения. Им по-прежнему угрожают хищники, голод и стихийные бедствия. Так, лесной пожар в августе угрожал небольшой колонии сурков на краю Зеленой горы.

«Если мы уйдем сегодня, этот вид очень скоро вернется к грани вымирания», — объясняет Тейлор.

В это время года сурки переживают длительный период спячки, который длится с сентября или октября по апрель или май. Во время бодрствования они образуют небольшие группы до семи особей.

Камеры наблюдения экологов часто ловят сурков за потасовками, которые скорее выглядят как игра. 

«В этом нет никаких сомнений, они невыносимо милые. Они действительно хорошие послы острова Ванкувер. Я надеюсь, что кто-нибудь увидит этого сурка, а затем найдет в этом мире другие исчезающие виды, которым также нужна наша помощь», — говорит Тейлор. 

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