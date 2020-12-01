В Канаде выпускают в дикую природу ванкуверских сурков. Это невероятно милые зверьки

В высоких горах острова Ванкувер на западе канадской провинции Британская Колумбия водится невероятно обаятельный зверек — ванкуверский сурок (Marmota vancouverensis). Он немного крупнее других видов сурков и большинства грызунов. Представители этого вида могут вырастать до 45 сантиметров в длину и в зависимости от времени года весят от 3 до 7 килограммов.
Сурки обитают в Северной Америке, Европе и Азии, но сурок с острова Ванкувер является эндемиком этого изолированного участка Британской Колумбии. Их ограниченный ареал отрицательно сказался на их выживании. Сурки являются предпочтительной добычей пумы, волков и беркутов. Деятельность человека также привела к истощению их среды обитания.
Все эти факторы привели к тому, что к 2007 году в дикой природе осталось всего около 30 особей этих животных, что грозило им полным исчезновением.
Для спасения вида была разработана программа восстановления, благодаря которой только за последние два года в дикой природе родилось более 100 детенышей, а общая численность сурков увеличилась почти в десять раз.
В настоящее время сотрудники Фонда восстановления сурков на острове Ванкувер (VIMRF) расселяют этих животных, выращенных в неволе, на склонах горы Вашингтон в районе местного горнолыжного курорта.
С тех пор, как фонд начал использовать гору Вашингтон как своего рода промежуточный дом сурков, их выживаемость увеличилась в пять раз. Через год сурков снова ловят, а затем выпускают в более отдаленные районы, например, в близлежащий парк Страткона.
«Нам нужны истории успеха в деле охраны природы. Это непростое время для работы. Мы должны продемонстрировать, что эти виды можно вернуть <…> Если у нас не будет историй успеха, нам будет сложно обосновать, почему мы хотим спасти хоть один из этих видов», — говорит Тейлор.
По его словам, у исследователей есть основания для оптимизма, однако численность сурков все еще вызывает опасения. Им по-прежнему угрожают хищники, голод и стихийные бедствия. Так, лесной пожар в августе угрожал небольшой колонии сурков на краю Зеленой горы.
«Если мы уйдем сегодня, этот вид очень скоро вернется к грани вымирания», — объясняет Тейлор.
В это время года сурки переживают длительный период спячки, который длится с сентября или октября по апрель или май. Во время бодрствования они образуют небольшие группы до семи особей.
Caught on camera: a pair of yearlings practice for the future when they may have to defend their turf. #cameratrap pic.twitter.com/i4tuSQ51UN— Marmot Recovery Fdn (@MarmotRecovery) May 26, 2020
Камеры наблюдения экологов часто ловят сурков за потасовками, которые скорее выглядят как игра.
«В этом нет никаких сомнений, они невыносимо милые. Они действительно хорошие послы острова Ванкувер. Я надеюсь, что кто-нибудь увидит этого сурка, а затем найдет в этом мире другие исчезающие виды, которым также нужна наша помощь», — говорит Тейлор.
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