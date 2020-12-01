В Канаде выпускают в дикую природу ванкуверских сурков. Это невероятно милые зверьки

В высоких горах острова Ванкувер на западе канадской провинции Британская Колумбия водится невероятно обаятельный зверек — ванкуверский сурок (Marmota vancouverensis). Он немного крупнее других видов сурков и большинства грызунов. Представители этого вида могут вырастать до 45 сантиметров в длину и в зависимости от времени года весят от 3 до 7 килограммов.

Сурки обитают в Северной Америке, Европе и Азии, но сурок с острова Ванкувер является эндемиком этого изолированного участка Британской Колумбии. Их ограниченный ареал отрицательно сказался на их выживании. Сурки являются предпочтительной добычей пумы, волков и беркутов. Деятельность человека также привела к истощению их среды обитания.

Все эти факторы привели к тому, что к 2007 году в дикой природе осталось всего около 30 особей этих животных, что грозило им полным исчезновением.