В Казахстане запретят контактные зоопарки и дельфинарии

Вместе с этими поправками в закон «Об ответственном обращении с животными» депутаты парламента приняли еще несколько важных решений. С 1 сентября 2023 года вводится обязательный учет домашних животных. Усыплять питомцев без причины будет нельзя: эта мера разрешена только в том случае, если он сильно болеет либо представляет угрозу. Кроме того, для любых СМИ вводится запрет на пропаганду жестокого обращения с животными.

Одновременно были внесены поправки в Уголовный кодекс Республики Казахстан и в Кодекс об административных правонарушениях. Статья 316 УК РК «Жестокое обращение с животными» будет разделена на три части. По первой части за жестокое обращение с животными, повлекшее увечье, предусматривается уплата штрафа в размере 120 месячных расчетных показателей (около 60 000 в рублевом эквиваленте) или 30 суток ареста. По второй части, если преступление повлекло гибель животного — 200 МРП (98 тысяч рублей) и 50 дней ограничения свободы. А в случае неоднократного совершения преступления (третья часть) предусматривается уплата штрафа в размере 1 000 МРП (почти 500 000 рублей) и ограничение свободы до одного года.

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