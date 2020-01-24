В казанском зоопарке из-за оттепели проснулись медведи

В поведении животных нет ничего удивительного, подобное случается и в дикой природе — с середины зимы во время потепления медведи ненадолго просыпаются, отмечается в пресс-релизе. Еноты, которые зимой также впадают в спячку, пока не просыпались.

Январь 2020 года оказался одним из самых теплых и малоснежных в истории казанских метеонаблюдений. Весь месяц температура воздуха в городе была выше нормы на 8-12 градусов. Температура в Казани в течение трех дней била рекорды за 145 лет наблюдений. 16 января метеорологи зафиксировали +2,8°C. 17 января столбик термометра поднялся до +4,2°C, а 18 января — до +2,4°C. Аномально теплая погода в Казани связана с воздействием Атлантического океана и приходом теплых воздушных масс с запада.

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