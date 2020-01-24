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Звери

В казанском зоопарке из-за оттепели проснулись медведи

Интерфакс
24 января 2020
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Бурый медведь Камчатки
Фото: Артем Картавцов
В городе стоит аномально теплая для января погода.

Под влиянием аномально теплой погоды в казанском зоопарке просыпаются бурые медведи, которые должны были спать в течение всей зимы. Любимец посетителей — медведь Фома — просыпался уже несколько раз по словам заведующей отделом «хищные» Светланы Курбашкиной.

Зоолог отметила, что нетипично высокая для нынешней зимы температура, хотя и влияет на медведей, которые должны впадать в ежегодную спячку, но на самочувствии краткосрочные пробуждения не оказывают значительное негативное влияние.

«Его [Фому] кормили снегом, и он снова укладывался спать. Медведица Маша большую часть времени проводит в переседнике — выходит на еду и снова ложится. Но излишней активности не наблюдается», — Светлана Курбашкина.

В поведении животных нет ничего удивительного, подобное случается и в дикой природе — с середины зимы во время потепления медведи ненадолго просыпаются, отмечается в пресс-релизе. Еноты, которые зимой также впадают в спячку, пока не просыпались.

Январь 2020 года оказался одним из самых теплых и малоснежных в истории казанских метеонаблюдений. Весь месяц температура воздуха в городе была выше нормы на 8-12 градусов. Температура в Казани в течение трех дней била рекорды за 145 лет наблюдений. 16 января метеорологи зафиксировали +2,8°C. 17 января столбик термометра поднялся до +4,2°C, а 18 января — до +2,4°C. Аномально теплая погода в Казани связана с воздействием Атлантического океана и приходом теплых воздушных масс с запада.

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