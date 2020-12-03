В Кении спасают жирафов, застигнутых сильными дождями: видео

Самка нубийского жирафа (Giraffa camelopardalis camelopardalis) по имени Асива стала одним восьми животных этого подвида, попавших в ловушку на затопленном участке у озера Баринго в Кении. Сильные дожди отрезали жирафов от суши, в результате чего они оказались на изолированном островке в водах, кишащих крокодилами.
Кенийская служба дикой природы (KWS) объединила усилия с американской некоммерческой организацией Save Giraffes Now и африканской организацией Northern Rangelands Trust (NRT), чтобы спасти животных.
Спасательная команда погрузила Асиву в баржу, сделанную из стали и пустых бочек и перевезла ее в безопасное место в заповедник Руко. Группа намерена таким же образом спасти семерых оставшихся жирафов в течение следующих нескольких недель.
Баржа была спроектирована и построена специально для для перевозки высоких и массивных жирафов. Прямоугольная стальная конструкция была помещена на несколько пустых бочек, а боковые стороны были усилены, чтобы жираф не выпрыгнул.
Две молодые самки, Сьюзан и Пасака, должны быть перевезены на «большую землю» позднее на этой неделе. А еще четыре самки, Нкарикони, Налангу, Авала и Насиеку, и один взрослый самец, Лбарноти, будут отправлены в заповедник в начале следующего года.
Сотрудники KWS привозят для них дополнительное питание, а также проводят плановые проверки здоровья.
Нубийский жираф, которого также называют жирафом Ротшильда, входит в список находящихся под угрозой исчезновения животных. Когда-то этот жираф бродил по всей западной рифтовой долине в Кении и в Уганде. Сегодня их популяция насчитывает менее 3000 особей, из которых около 800 живут в Кении.
Ранее сотрудники KWS перевезли в заповедник Руко несколько других животных, включая двух страусов, нескольких импал и бородавочников.
Узнайте больше о жирафах — грациозных гигантах Африки — и о том, каких защитить.