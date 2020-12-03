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В Кении спасают жирафов, застигнутых сильными дождями: видео

National Geographic Россия
03 декабря 2020
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Для их спасения была сооружена специальная баржа.

Самка нубийского жирафа (Giraffa camelopardalis camelopardalis) по имени Асива стала одним восьми животных этого подвида, попавших в ловушку на затопленном участке у озера Баринго в Кении. Сильные дожди отрезали жирафов от суши, в результате чего они оказались на изолированном островке в водах, кишащих крокодилами. 

Кенийская служба дикой природы (KWS) объединила усилия с американской некоммерческой организацией Save Giraffes Now и африканской организацией Northern Rangelands Trust (NRT), чтобы спасти животных. 

Спасательная команда погрузила Асиву в баржу, сделанную из стали и пустых бочек и перевезла ее в безопасное место в заповедник Руко. Группа намерена таким же образом спасти семерых оставшихся жирафов в течение следующих нескольких недель.

Баржа была спроектирована и построена специально для для перевозки высоких и массивных жирафов. Прямоугольная стальная конструкция была помещена на несколько пустых бочек, а боковые стороны были усилены, чтобы жираф не выпрыгнул.

Две молодые самки, Сьюзан и Пасака, должны быть перевезены на «большую землю» позднее на этой неделе. А еще четыре самки, Нкарикони, Налангу, Авала и Насиеку, и один взрослый самец, Лбарноти, будут отправлены в заповедник в начале следующего года. 

Сотрудники KWS привозят для них дополнительное питание, а также проводят плановые проверки здоровья. 

«Мы не могли и мечтать о лучшем результате, и мы очень хотим как можно скорее перевезти и других жирафов. Поскольку жирафы тихо вымирают, мы должны защитить каждого <…> Немыслимо представить Африку без жирафов, и это спасение может помочь обеспечить будущее этого вида», — Дэвид О'Коннор, президент организации Save Giraffes Now.

Нубийский жираф, которого также называют жирафом Ротшильда, входит в список находящихся под угрозой исчезновения животных. Когда-то этот жираф бродил по всей западной рифтовой долине в Кении и в Уганде. Сегодня их популяция насчитывает менее 3000 особей, из которых около 800 живут в Кении. 

Ранее сотрудники KWS перевезли в заповедник Руко несколько других животных, включая двух страусов, нескольких импал и бородавочников. 

Узнайте больше о жирафах — грациозных гигантах Африки — и о том, каких защитить. 

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