В Кении спасают жирафов, застигнутых сильными дождями: видео

Самка нубийского жирафа (Giraffa camelopardalis camelopardalis) по имени Асива стала одним восьми животных этого подвида, попавших в ловушку на затопленном участке у озера Баринго в Кении. Сильные дожди отрезали жирафов от суши, в результате чего они оказались на изолированном островке в водах, кишащих крокодилами.

Кенийская служба дикой природы (KWS) объединила усилия с американской некоммерческой организацией Save Giraffes Now и африканской организацией Northern Rangelands Trust (NRT), чтобы спасти животных.

Спасательная команда погрузила Асиву в баржу, сделанную из стали и пустых бочек и перевезла ее в безопасное место в заповедник Руко. Группа намерена таким же образом спасти семерых оставшихся жирафов в течение следующих нескольких недель.