В Кении спасли слона, раненного копьем: фото

Sheldrick Wildlife Trust (SWT), благотворительная организация по охране природы в Кении, рассказала о спасательной операции, проведенной ими в сотрудничестве со Службой дикой природы Кении.
Посетители заповедника Масаи Мара заметили у реки слона с сильно инфицированной раной на хвосте и сообщили об этом в SWT. Сотрудникам организации потребовалось несколько часов езды, чтобы добраться до места, где был замечен слон, однако к тому моменту животное куда-то переместилось. Для его поисков был задействован вертолет, и слона, наконец, нашли на другой стороне реки. С помощью вертолета животное удалось вывести обратно к реке, где слон уже самостоятельно перешел ее вброд.
На этом месте обитателя саванны уже ждала бригада ветеринаров во главе с доктором Лимо. Слону ввели анестезию и уложили на землю. Один из рейнджеров поместил палку в хобот животного, чтобы его дыхательные пути были открытыми, а другой прикрыл ухом глаз, чтобы защитить от яркого солнца. Затем медики осмотрели хвост слона, который был сильно заражен и кишел личинками. Защитники природы заявили, что по всем признакам рана животному была нанесена копьем.
После тщательной обработки раны слону ввели антибиотики и противовоспалительные средства. Через несколько минут слон самостоятельно поднялся и, пройдя мимо ветеринарной машины, зашагал к реке.
«Это животное служит важным напоминанием об изменяющемся мире, с которым должны бороться слоны. Это славный парень, которому 50 или даже за 60 лет, с потрепанной за годы выживания кожей. За полвека, которые он бродил по этой земле, он стал он стал свидетелем сокращения среды обитания и роста человеческого следа. Хребты, по которым когда-то ходили он и его предки, теперь усеяны человеческими поселениями, что ведет к неизбежному конфликту.
Мы подозреваем, что его пронзили копьем, когда он путешествовал по земле, которая когда-то была территорией слонов, но с тех пор была присвоена человеком. Однако он один из счастливчиков. Доктор Лимо дал ему хороший прогноз на выздоровление, и теперь он находится глубоко в национальном заповеднике Масаи Мара, где, мы надеемся, он останется, чтобы выздороветь в безопасности», — заявил Роб Брэндфорд, исполнительный директор SWT.
За 14 лет работы ветеринарное отделение Sheldrick Wildlife Trust вылечило сотни слонов, носорогов, львов и других животных.
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