В Кении спасли слона, раненного копьем: фото

Sheldrick Wildlife Trust (SWT), благотворительная организация по охране природы в Кении, рассказала о спасательной операции, проведенной ими в сотрудничестве со Службой дикой природы Кении.

Посетители заповедника Масаи Мара заметили у реки слона с сильно инфицированной раной на хвосте и сообщили об этом в SWT. Сотрудникам организации потребовалось несколько часов езды, чтобы добраться до места, где был замечен слон, однако к тому моменту животное куда-то переместилось. Для его поисков был задействован вертолет, и слона, наконец, нашли на другой стороне реки. С помощью вертолета животное удалось вывести обратно к реке, где слон уже самостоятельно перешел ее вброд.

На этом месте обитателя саванны уже ждала бригада ветеринаров во главе с доктором Лимо. Слону ввели анестезию и уложили на землю. Один из рейнджеров поместил палку в хобот животного, чтобы его дыхательные пути были открытыми, а другой прикрыл ухом глаз, чтобы защитить от яркого солнца. Затем медики осмотрели хвост слона, который был сильно заражен и кишел личинками. Защитники природы заявили, что по всем признакам рана животному была нанесена копьем.