В Кении спасли слониху, застрявшую в грязи: фото

Слоны иногда могут быть беззащитны перед вызовами, которые им бросает природа. Хирург-ветеринар из Кении Киран Эйвери рассказал, как недавно ему вместе с другими защитниками природы пришлось спасать африканскую слониху, которая застряла в грязи и начала проваливаться в землю.
Животное заметили жители округа Исиоло (Isiolo County) в центре страны. Люди тут же связались с природоохранными организациями. Команда спасателей уже имела подобный опыт: время от времени гигантские животные попадают в такие ситуации, и предыдущий случай произошел здесь в феврале.
Another incredible community conservancy elephant rescue! Repost by NRT Director Kieran Avery.— Wildfriends Africa (@WildfriendsUG) February 15, 2021
“Yesterday was an epic... This poor mum [elephant] ended up stuck in that well for 24 hours - what looked like a simple rescue turned out to be a serious challenge" Kieran Avery. pic.twitter.com/SzO151hJnN
Специалисты подготовили трактор и захватили необходимый набор инструментов. Слониху обмотали прочными ремнями. Доктор Эйвери поясняет, что ремни нужно располагать особым образом: так, чтобы испуганное животное не нанесло технике или людям повреждения.
Операция по спасению заняла полтора часа. По мнению специалистов, слониха провела в «заточении» не менее 24 часов: она уже была слегка истощена. Но едва она оказалась на свободе, она побежала искать своих товарищей.
Images by @kieranavery.— @nrt_kenya (@NRT_Kenya) June 18, 2021
Another incredible rescue of a young female elephant stuck in thick mud by our team, @kwskenya, @loisaba_conservancy and community members in Nannapa Conservancy, Oldonyiro. #rescue #elephants #ele #NorthernKenya #saveelephants pic.twitter.com/sQI0bas27q