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Звери

В Кении спасли слониху, застрявшую в грязи: фото

Анастасия Баринова
06 июля 2021
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Фото: NRT_Kenya/Twitter
Без помощи человека животное бы погибло.

Слоны иногда могут быть беззащитны перед вызовами, которые им бросает природа. Хирург-ветеринар из Кении Киран Эйвери рассказал, как недавно ему вместе с другими защитниками природы пришлось спасать африканскую слониху, которая застряла в грязи и начала проваливаться в землю.

Животное заметили жители округа Исиоло (Isiolo County) в центре страны. Люди тут же связались с природоохранными организациями. Команда спасателей уже имела подобный опыт: время от времени гигантские животные попадают в такие ситуации, и предыдущий случай произошел здесь в феврале.

Специалисты подготовили трактор и захватили необходимый набор инструментов. Слониху обмотали прочными ремнями. Доктор Эйвери поясняет, что ремни нужно располагать особым образом: так, чтобы испуганное животное не нанесло технике или людям повреждения.

«В идеале ремни должны быть обернуты вокруг ее ягодиц, ниже хвоста. Затем трактор осторожно натягивает, а мы наблюдаем за слоном и положением ремней. Если все в порядке, трактор продолжает тянуть, пока слон не освободится от грязи и не встанет на устойчивую почву. Для этого не нужна большая команда – просто несколько человек с опытом и инструментами».

Операция по спасению заняла полтора часа. По мнению специалистов, слониха провела в «заточении» не менее 24 часов: она уже была слегка истощена. Но едва она оказалась на свободе, она побежала искать своих товарищей.

Посмотрите, как была проведена такая же операция в Камбодже, и как люди спасали из грязевого плена слонят в Таиланде.

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