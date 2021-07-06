В Кении спасли слониху, застрявшую в грязи: фото

Без помощи человека животное бы погибло.

Слоны иногда могут быть беззащитны перед вызовами, которые им бросает природа. Хирург-ветеринар из Кении Киран Эйвери рассказал, как недавно ему вместе с другими защитниками природы пришлось спасать африканскую слониху, которая застряла в грязи и начала проваливаться в землю.

Животное заметили жители округа Исиоло (Isiolo County) в центре страны. Люди тут же связались с природоохранными организациями. Команда спасателей уже имела подобный опыт: время от времени гигантские животные попадают в такие ситуации, и предыдущий случай произошел здесь в феврале.