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Звери

В Китае страховка перестанет покрывать стоимость лекарств из чешуи панголина

02 сентября 2019
Панголин
Фото: David Brossard/flickr.com
Это поможет спасти вымирающий вид.

Национальная администрация лесного и пастбищного хозяйства Китая рассматривает вопрос о переводе панголинов с класса II на класс I в соответствии со своим законом о защите дикой природы. Это означает, что продажа и использование животных будет разрешена только при определенных обстоятельствах, таких как научные исследования, и потребует одобрения со стороны национального правительства.

20 августа правительство Китая сделало первый шаг в этом направлении. С 1 января 2020 года панголиновые чешуйки больше не будут оплачиваться медицинской страховкой как лекарство.

По словам Стивена Гивена, бывшего заместителя декана Американского колледжа традиционной китайской медицины, этот шаг означает, что китайское правительство больше не поддерживает использование панголина в медицине.

«Правительство и общественность Китая отметили важность защиты этих животных. В список лекарств, покрывающихся страховкой, должны входить только жизненно необходимые препараты по разумным ценам. Лекарства из панголина не относятся ни к тому, ни к другому.

Хотя эта мера не устранит интерес фармацевтов к животному, она создаст среду, в которой все больше китайцев поставят под сомнение его использование», – отметил Гивен.

В Китае, где такая медицина пока узаконена, больше 200 фармацевтических компаний производят около 60 разных снадобий, содержащих чешую панголина, о чем в 2016 году сообщал Китайский фонд сохранения биоразнообразия и экологичного развития. Ежегодно все китайские провинции выдают компаниям разрешения использовать около 26,6 тонны чешуи – для чего требуется добыть примерно 73 тысячи ящеров. 

В 2017 году торговля всеми восемью (четырьмя азиатскими и четырьмя африканскими) видами панголина была запрещена на международном уровне. Несмотря на это, панголины занимают первое место в списке самых частых жертв незаконной торговли, опережая и слонов, и носорогов.

Почитайте наше большое расследование о торговле панголинами и их хрупкой надежде на выживание

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