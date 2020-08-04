В Китае уделяют очень много внимания пандам. От этого страдают другие животные

Усилия Китая по спасению больших панд (Ailuropoda melanoleuca) привели к значительному восстановлению их популяции. Однако, по словам исследователей, сосредоточение на одном из знаковых видов вредят биоразнообразию в целом.

Панды были официально исключены из списка вымирающих видов в 2016 году после того, как в конце 1960-х годов в Китае была развернута программа по их сохранению. Однако за этот же период количество других животных в заповедниках страны сократилось. Леопарды (Panthera pardus) потеряли 81 процент популяции, а снежные барсы (Panthera uncia) — 38 процентов. Количество красных волков (Cuon alpinus) и диких собак уменьшилось на 77 и 95 процентов соответственно, что ставит последних на грань вымирания в этом районе.

Китайская и американская команда во главе с Шенг Ли в Пекинском университете подсчитала снижение по четырем видам, сравнив записи с 1950-х по 1970-е годы с современными записями камер-ловушек с 2008 по 2018 годы.

Большая часть потерь случилась в 1990-х годах из-за вырубки лесов и браконьерства. Одно из возможных объяснений уменьшения количества четырех указанных видов в период процветания панд заключается в том, что медведям нужно гораздо меньше земли — всего лишь 20 процентов от того, что необходимо хищникам.

По словам Шенг, даже при определенных усилиях защитников природы процесс восстановления популяции плотоядных животных может занять десятилетия.