В Колорадо прошло голосование о возвращении в штат волков

Северная Америка веками была местом обитания многочисленных популяций волков (Canis lupus), однако к 1940-м годам их количество в США резко сократилось из-за охоты на них, а в 1975 году волки были впервые занесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, когда их численность упала до тысячи особей.
На прошлой неделе вопрос о реинтродукции волков был поставлен перед избирателями штата Колорадо, и 50,4% от проголосовавших поддержали идею возвращения в штат этих животных. Подобное голосование прошло в Колорадо впервые — раньше вопрос о реинтродукции животных решался местными биологами.
За предложением о возвращении волков стоит группа по охране дикой природы Rocky Mountain Wolf Action Fund. Ее менеджер Эрик Уошберн вдохновлялся примером Йеллоустонского парка, где волки были успешно реинтродуцированы в 1995 году. Наработки, использованные в парке, теперь будут применяться в Колорадо.
По словам Уошберна, возвращение высших хищников вызвало каскад природных явлений, которые, в конечном итоге, восстановили «экологическую целостность» Йеллоустоуна.
Голосование жителей Колорадо проходило на фоне решения администрации Дональда Трампа об исключении волков из Закона США об исчезающих видов после заявления об «успешном восстановлении» этих животных. Решение встретило протесты сотен биологов, которые указывают, что волки сейчас занимают лишь часть своего исторического ареала.
Также опасения Уошберна вызывают законы некоторых штатов. Так, в соседнем с Колорадо Вайоминге волков разрешено убивать на 85% территории штата. В прошлом году по крайней мере три волка с северо-запада Колорадо были убиты, когда перебрались в Вайоминг.
Уошберн также надеется, что решение об исключении волков из Закона об исчезающих видах будет отменено федеральным судом.
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