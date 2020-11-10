В Колорадо прошло голосование о возвращении в штат волков

Северная Америка веками была местом обитания многочисленных популяций волков (Canis lupus), однако к 1940-м годам их количество в США резко сократилось из-за охоты на них, а в 1975 году волки были впервые занесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, когда их численность упала до тысячи особей.

На прошлой неделе вопрос о реинтродукции волков был поставлен перед избирателями штата Колорадо, и 50,4% от проголосовавших поддержали идею возвращения в штат этих животных. Подобное голосование прошло в Колорадо впервые — раньше вопрос о реинтродукции животных решался местными биологами.

За предложением о возвращении волков стоит группа по охране дикой природы Rocky Mountain Wolf Action Fund. Ее менеджер Эрик Уошберн вдохновлялся примером Йеллоустонского парка, где волки были успешно реинтродуцированы в 1995 году. Наработки, использованные в парке, теперь будут применяться в Колорадо.