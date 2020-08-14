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В Колорадо заметили оленя с покрышкой на шее: видео

Михаил Сысоев
14 августа 2020
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Офицеры дикой природы ищут животное, чтобы помочь ему.

Сотрудники службы охраны дикой природы в Колорадо ищут благородного оленя (Cervus elaphus), которого заметили с покрышкой на шее. Они считают, что животное как минимум год бродит по лесу, испытывая чрезвычайные неудобства. 

Впервые оленя заметила в июле 2019 года группа исследователей на горе Эванс. По словам Джейсона Клея, сотрудника отдела общественной информации Colorado Parks and Wildlife, они увидели его через оптический прицел, но не смогли добраться до животного. 

Сотрудники службы получили еще несколько сообщений от тех, кто видел оленя, пока недавно лесные камеры-ловушки не засняли животное. Последний раз олень попал в объектив камеры недалеко от Хонифера, поселка к западу от Денвера. 

Клей считает, что олень, по всей видимости, чувствует себя нормально, но все может измениться с приближением сезона размножения. 

«Олень будет сражаться за право на размножение. Так что вы можете представить, что может произойти, если он сцепится рогами с противником. Возможно, рога другого оленя зацепят эту шину, и мы потеряем сразу двух животных», — говорит Клей.

Однако Клей надеется, что поиски увенчаются успехом, и сотрудники службы охраны дикой природы смогут освободить оленя, разрезав покрышку.

Посмотрите на трёхрогого оленя, обнаруженного в лесу Мичигана.

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