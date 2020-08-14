В Колорадо заметили оленя с покрышкой на шее: видео

Сотрудники службы охраны дикой природы в Колорадо ищут благородного оленя (Cervus elaphus), которого заметили с покрышкой на шее. Они считают, что животное как минимум год бродит по лесу, испытывая чрезвычайные неудобства.
Впервые оленя заметила в июле 2019 года группа исследователей на горе Эванс. По словам Джейсона Клея, сотрудника отдела общественной информации Colorado Parks and Wildlife, они увидели его через оптический прицел, но не смогли добраться до животного.
Сотрудники службы получили еще несколько сообщений от тех, кто видел оленя, пока недавно лесные камеры-ловушки не засняли животное. Последний раз олень попал в объектив камеры недалеко от Хонифера, поселка к западу от Денвера.
Remember this poor bull elk with the tire around his neck? About one month later and he was detected once again on the #trailcam.— CPW NE Region (@CPW_NE) August 10, 2020
We would love to catch up with him and free him of that tire.
Video camera courtesy of @lookatthedeej near Coniferhttps://t.co/5sGnO2mrnl pic.twitter.com/BLxjGRhpEG
Клей считает, что олень, по всей видимости, чувствует себя нормально, но все может измениться с приближением сезона размножения.
«Олень будет сражаться за право на размножение. Так что вы можете представить, что может произойти, если он сцепится рогами с противником. Возможно, рога другого оленя зацепят эту шину, и мы потеряем сразу двух животных», — говорит Клей.
Однако Клей надеется, что поиски увенчаются успехом, и сотрудники службы охраны дикой природы смогут освободить оленя, разрезав покрышку.
Посмотрите на трёхрогого оленя, обнаруженного в лесу Мичигана.