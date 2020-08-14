В Колорадо заметили оленя с покрышкой на шее: видео

Сотрудники службы охраны дикой природы в Колорадо ищут благородного оленя (Cervus elaphus), которого заметили с покрышкой на шее. Они считают, что животное как минимум год бродит по лесу, испытывая чрезвычайные неудобства.

Впервые оленя заметила в июле 2019 года группа исследователей на горе Эванс. По словам Джейсона Клея, сотрудника отдела общественной информации Colorado Parks and Wildlife, они увидели его через оптический прицел, но не смогли добраться до животного.

Сотрудники службы получили еще несколько сообщений от тех, кто видел оленя, пока недавно лесные камеры-ловушки не засняли животное. Последний раз олень попал в объектив камеры недалеко от Хонифера, поселка к западу от Денвера.