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Звери

В кормах для собак и кошек нашли следы ДНК редких видов акул

Анастасия Баринова

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Ученые проанализировали 45 видов кормов для домашних животных от 16 компаний.

Оказывается, хозяева невольно скармливают своим кошкам и собакам редкие виды акул: такой вывод сделали ученые из Сингапура. В рамках исследования они проанализировали 45 видов кормов для домашних животных от 16 компаний, применив метод баркодирования ДНК.

В списке ингредиентов кормов использовались общие фразы, такие как «рыба» и «морская рыба», или назывались наиболее популярные виды: тунец и лосось. Часть продукции вообще не упоминала о наличии рыбы в составе.  

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Тем не менее, ДНК акулы была обнаружена в 45 из 144 секвенированных образцов, или почти в одной трети. Чаще всего встречались ДНК голубой, шелковой и рифовой акулы – два последних из названных видов относятся к уязвимым. Кроме того, на корм питомцам шли карибская длиннорылая и полосатая акула, а также обыкновенная песчаная акула, которая является видом на грани исчезновения.

Популяции акул по всему миру сократились более чем на 70% за последние 50 лет. Эти рыбы – высшие хищники, и их исчезновение имело негативные последствия для всей пищевой цепочки в Мировом океане.

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Авторы исследования полагают, что материал мог быть собран с трупов акул после того, как у них изъяли плавники – Азия является лидером по их незаконной торговле. Стартом к исследованию корма для кошек и собак стала предыдущая научная работа: команда нашла ДНК катрана и молотоголовой акулы в ряде «рыбных» продуктов для людей.

Узнайте, где прячутся акулы.

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