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Звери

В красноярском парке убит медведь, лишивший жизни подростка

Анастасия Баринова
22 июня 2021
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Фото: Pixabay
В природных парках нельзя отклоняться от официальных маршрутов.

21 июня в красноярском природном парке «Ергаки» произошла трагедия. Вечером с территории одного из палаточных лагерей в дирекцию поступило сообщение о нападении медведя. На место происшествия в район ручья Медвежий выдвинулась поисково-спасательная группа в составе директора парка Игоря Грязина, сотрудников МЧС, полиции и госинспекции. Один человек получил травмы, а позже было обнаружено тело погибшего.

Жертвой стал 16-летний подросток, который подрабатывал на доставке продуктов для туристов. Утром он отправился в магазин, и когда не вернулся к вечеру — на его поиск отправилось двое взрослых из числа местных жителей, которые в сезон сопровождают туристов. На поляне, где, видимо, и был убит мальчик, они наткнулись на медведя, охранявшего свою добычу. Зверь напал на одного из мужчин, подмял его под себя и поцарапал ему спину. Раненый успел достать нож, нанес медведю удар, и тот отступил.

Мужчины смогли добраться до телефона и связаться с экстренными службами. Медики наложили раненому повязки и оценили уровень повреждений как незначительный. Госинспекторы приступили к обезвреживанию медведя. Поиски и противостояние заняли четыре часа, притом животное проявляло агрессию и даже пыталось напасть на инспекторов.

Медведь-людоед был застрелен: хищник, попробовавший мясо человека даже случайно, будет искать эту возможность в дальнейшем уже намеренно.

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Фото: Пресс-служба КГБУ «Дирекции природного парка «Ергаки»
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Фото: Пресс-служба КГБУ «Дирекции природного парка «Ергаки»

Группа в составе 13 человек была выведена из леса. Источник в правоохранительных органах Красноярского края подчеркнул, что отдыхающие, вопреки правилам, не были зарегистрированы в МЧС. По мнению директора природного парка, трагедия случилась сразу по двум причинам.

«Во-первых, затяжная холодная погода и большой покров снега не позволили медведям полноценно кормиться; во-вторых, туристы сошли с официального маршрута, чтобы сократить путь к лагерю. Госинспекторы приняли необходимые действия, чтобы выследить медведя».

Дирекция убедительно просит туристов ходить только по оборудованным экотропам и официальным проложенным маршрутам парка. Не следует передвигаться в одиночку и немедленно сообщать обо всех случаях появления медведей.

«Медведи там у себя дома, это мы к ним в гости приходим. Надо понимать, что в лесу можно встретить дикого зверя и стараться эти встречи сводить на нет».

В охотнадзоре добавляют, что убитый хищник был молодым. Сейчас у медведей период гона: в это время медведицы отгоняют от себя медвежат, чтобы взрослый самец не рассматривал их как конкурентов или препятствие. Юные особи «шарахаются по лесу», отчасти дезориентированные, пока мать не найдет и не вернет их в семью. Это произойдет в июле–августе: медведи опасны и тогда, но уровень агрессии у них значительно ниже.

Интересно, что один из двух мужчин, нашедших медведя, притворился мертвым — благодаря этому зверь потерял к нему интерес и напал на его товарища. Узнайте о других приемах, которые помогут не пострадать при встрече с медведем.

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