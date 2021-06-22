В красноярском парке убит медведь, лишивший жизни подростка

Жертвой стал 16-летний подросток, который подрабатывал на доставке продуктов для туристов. Утром он отправился в магазин, и когда не вернулся к вечеру — на его поиск отправилось двое взрослых из числа местных жителей, которые в сезон сопровождают туристов. На поляне, где, видимо, и был убит мальчик, они наткнулись на медведя, охранявшего свою добычу. Зверь напал на одного из мужчин, подмял его под себя и поцарапал ему спину. Раненый успел достать нож, нанес медведю удар, и тот отступил.

Мужчины смогли добраться до телефона и связаться с экстренными службами. Медики наложили раненому повязки и оценили уровень повреждений как незначительный. Госинспекторы приступили к обезвреживанию медведя. Поиски и противостояние заняли четыре часа, притом животное проявляло агрессию и даже пыталось напасть на инспекторов.

Медведь-людоед был застрелен: хищник, попробовавший мясо человека даже случайно, будет искать эту возможность в дальнейшем уже намеренно.