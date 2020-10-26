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В Крыму появится скорая помощь для дельфинов

National Geographic Россия
26 октября 2020
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Фото: Bill Bumgarner / flickr.com
Реанимобиль начнут использовать в 2021 году.

В центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море», базирующемся в Судаке, в октябре приобрели реанимобиль для дельфинов за 4,2 млн рублей, сообщает ТАСС.

Реанимобиль для оказания в полевых условиях помощи выбрасывающимся на берег дельфинам и другим китообразным начнут использовать в Крыму весной 2021 года, уточнила руководитель цетра «Безмятежное море» Анастасия Коростелёва. 

«Мы планировали запустить автомобиль в работу летом, но из-за пандемии сроки изготовления увеличились, и он к нам доехал только в начале осени. Сейчас сезон, когда много дельфинов выбрасывается, прошел, и пока машина используется только в целях обучения волонтеров. Весной начинается „сезон выбросов“, и мы уже сможем проводить анализы на месте», — Анастасия Коростелёва.

Она рассказала, что оборудование фургона в центр поступило еще летом и уже применялось для спасения дельфинов. «Нам оно очень сильно помогает в работе. Оно уже позволило проводить такие анализы как биохимия крови, интроскопия мазков. Можно подумать, что реанемобиль нужен только для оказания помощи живым дельфинам, но, принимая во внимание, что очень много животных погибает, мы можем на месте устанавливать причину гибели хотя бы банально по анализам крови», — пояснила Коростелёва.

Медицинский отсек реанимобиля для дельфинов оснащен кислородным концентратором, УЗИ-аппаратом, анализатором газов и электролитов крови, инфузионным насосом, биохимическим анализатором, центрифугой, монитором сердечной активности, микроскопом и холодильником, чтобы оказывать помощь китообразным в полевых условиях, а все приобретенное оборудование в дальнейшем будет использоваться в реабилитационном центре.

Центр спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» работает в Крыму с апреля 2017 года. Сотрудники организации зафиксировали около 1700 случаев, когда краснокнижные дельфины выбрасывались на берег.

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