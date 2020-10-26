В Крыму появится скорая помощь для дельфинов

Она рассказала, что оборудование фургона в центр поступило еще летом и уже применялось для спасения дельфинов. «Нам оно очень сильно помогает в работе. Оно уже позволило проводить такие анализы как биохимия крови, интроскопия мазков. Можно подумать, что реанемобиль нужен только для оказания помощи живым дельфинам, но, принимая во внимание, что очень много животных погибает, мы можем на месте устанавливать причину гибели хотя бы банально по анализам крови», — пояснила Коростелёва.

Медицинский отсек реанимобиля для дельфинов оснащен кислородным концентратором, УЗИ-аппаратом, анализатором газов и электролитов крови, инфузионным насосом, биохимическим анализатором, центрифугой, монитором сердечной активности, микроскопом и холодильником, чтобы оказывать помощь китообразным в полевых условиях, а все приобретенное оборудование в дальнейшем будет использоваться в реабилитационном центре.

Центр спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» работает в Крыму с апреля 2017 года. Сотрудники организации зафиксировали около 1700 случаев, когда краснокнижные дельфины выбрасывались на берег.

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