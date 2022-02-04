В Ленинградском зоопарке родился ленивец: видео

Это первое успешное разведение ленивцев за всю историю зоопарка.

Ленинградский зоопарк рассказал о радостном событии: у ленивцев Ирвина и Сони родился малыш. Это – первый случай воспроизведения двупалых ленивцев (Choloepus didactylus) в этом зоопарке, и специалисты не раскрывали «секрет» c октября, вплоть до тех пор, пока последние опасения не остались позади.

10 февраля малышу исполнится уже 5 месяцев. Новорожденного прятали от посетителей и даже закрывали вольер с ленивцами от посторонних глаз, ведь размножение этих животных – очень непростая задача. Смотрители переживали за здоровье детеныша и с особым трепетом относились к маме Соне. Зато теперь с уверенностью можно сказать: крошка-ленивец чувствует себя отлично, крепнет и растет с каждым днем.

Двупалые ленивцы населяют тропические леса севера Южной Америки. Животное вырастает до 73 см и весит до 8 кг. Ленивцы покрыты коричневой жесткой шерстью, в которой иногда даже прорастают водоросли; на спине длина шерсти может достигать 15 см. Беременность длится шесть месяцев. При родах самка повисает на передних лапах, а затем новорожденный, цепляясь когтями за шерсть, сам добирается до соска.

В момент появления на свет он весит 30—34 г при длине до 25 см. Первые пять недель детеныш висит на животе матери, и она почти не двигается. Примерно в 2,5 месяца он начинает поедать листья, а на соседнюю ветку переходит в девять месяцев.

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Поначалу юный обитатель Ленинградского зоопарка не покидал косматого живота мамы, а Соня сворачивалась в клубочек и закрывала его собой. Сейчас, когда ленивец подрос, он активно знакомится с сотрудниками, которые за ухаживают за ним. Ленивцы обладают слабым зрением, но отменным обонянием, благодаря которому и различают людей.

Малыш стал совершать свои первые осторожные шаги: он учится самостоятельно лазать по вольеру, цепляясь за балки. Мама Соня всегда находится рядом, готовая подстраховать. Детеныш уже пробует прикорм. Его любимая еда – вареная картошка, яблоки, яйца и сладкая тыква, однако основа его рациона – молоко матери.

Посмотреть на Соню и ее детеныша можно в павильоне «Тропический дом». Поскольку ленивцы – это сумеречные животные, то посетители чаще всего видят спящие клубочки. Но зоопарк в честь радостного события подготовил особую программу: ежедневно с 3 по 10 февраля в 11:40 работники будут проводить публичное кормление мамы и малыша. Все желающие смогут в это время полюбоваться на очаровательную семью.

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