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Как создаются корма для животных
Звери

В Ленинградском зоопарке родился малыш капибары: видео

Анастасия Баринова
14 апреля 2021
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Фото: Ленинградский зоопарк
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Фото: Pixabay
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Фото: Ленинградский зоопарк
Детеныш растет и развивается по возрасту.

15 марта капибары Ермак и Кайса, живущие в Ленинградском зоопарке, стали родителями. Детеныш быстро стал самостоятельным: гуляет, ест «взрослую» еду и сам выбирает места для отдыха, но для сна и игр возвращается к семье. Когда малыш подрастет, специалисты выяснят его пол.

Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) – самый крупный в мире грызун весом до 70 кг и длиной около метра. Это стадные животные, предпочитающие держаться в группах. Они способны размножаться круглый год, но обычно выбирают для этого дождливый сезон. Спаривание происходит в воде, беременность длится около 150 дней. Детеныши весом до 1,5 кг появляются на свет с открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Молочное вскармливание длится до четырех месяцев, а половозрелыми капибары становятся по достижении массы 30-40 кг: приблизительно в полтора года.

Трехлетняя капибара Кайса прибыла в Петербург из шведского Кольморденского зоопарка в конце 2018 года и живет вместе с сестрой по кличке Клинг. Сейчас в Ленинградском зоопарке содержится несколько таких животных. Гордясь своими экзотическими обитателями, зоопарк выпускает памятный значок.

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Gosznak.su

Недавно в Ленинградском зоопарке случилось и другое пополнение: там родились патагонские мары – других крупных и необычных грызунов. 

Посмотрите, как капибары делают первые шаги.

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