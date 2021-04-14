В Ленинградском зоопарке родился малыш капибары: видео

Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) – самый крупный в мире грызун весом до 70 кг и длиной около метра. Это стадные животные, предпочитающие держаться в группах. Они способны размножаться круглый год, но обычно выбирают для этого дождливый сезон. Спаривание происходит в воде, беременность длится около 150 дней. Детеныши весом до 1,5 кг появляются на свет с открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Молочное вскармливание длится до четырех месяцев, а половозрелыми капибары становятся по достижении массы 30-40 кг: приблизительно в полтора года.

Трехлетняя капибара Кайса прибыла в Петербург из шведского Кольморденского зоопарка в конце 2018 года и живет вместе с сестрой по кличке Клинг. Сейчас в Ленинградском зоопарке содержится несколько таких животных. Гордясь своими экзотическими обитателями, зоопарк выпускает памятный значок.