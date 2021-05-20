В Ленинградском зоопарке родился японский макак. Придумаем ему имя?

По традиции, зоопарк объявляет конкурс на имя для новорождённого самца. Хотелось бы, чтобы оно было японским и сочеталось с кличками родителей. В павильоне «Приматы» Ленинградского зоопарка теперь будет стоять специальный ящик, куда каждый желающий может опустить собственный вариант. Не забудьте оставить свои контакты – победитель получит билеты в зоопарк и памятные призы!



Конкурс продлится с 19 мая по 08 июня. А 10 июня зоопарк объявит результаты. Придумаете имя малышу?