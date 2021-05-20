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В Ленинградском зоопарке родился японский макак. Придумаем ему имя?

Ленинградский зоопарк
20 мая 2021
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Фото: Ленинградский зоопарк
В зоопарке северной столицы очередное пополнение – на свет появился очаровательный детёныш.

Родители малыша, Миа и Кёто, приехали в Санкт-Петербург в 2015 году из далёкой Японии.

Макак появился на свет ещё 26 марта, однако зоопарк не спешил сообщать радостную новость – ветеринары внимательно наблюдали за состоянием Миа с детёнышем, ведь она впервые стала мамой.

Новорожденный, как и все дети, очень активный и любознательный. Его любимое развлечение – забраться повыше на ветку или канат и прыгнуть на спину к своему отцу, что, правда, не очень нравится последнему.

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Фото: Ленинградский зоопарк
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Фото: Ленинградский зоопарк

Японские макаки – самый северный вид обезьян, они способны выдерживать температуру до -15 градусов! Поэтому семейство живёт в отдельном уличном вольере, рядом с бассейном выдр.

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По традиции, зоопарк объявляет конкурс на имя для новорождённого самца. Хотелось бы, чтобы оно было японским и сочеталось с кличками родителей. В павильоне «Приматы» Ленинградского зоопарка теперь будет стоять специальный ящик, куда каждый желающий может опустить собственный вариант. Не забудьте оставить свои контакты – победитель получит билеты в зоопарк и памятные призы!

Конкурс продлится с 19 мая по 08 июня. А 10 июня зоопарк объявит результаты. Придумаете имя малышу? 

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