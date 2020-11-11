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Звери

В лесах Тамбовской области насчитали всего двух волков

National Geographic Россия
11 ноября 2020
Волки
Фото: pixnio.com
Волки на Тамбовщине водились всегда, однако никакой особой «тамбовской» породы не существует.

Специалисты охотуправления Тамбовской области в нынешнем году зарегистрировали всего двух волков в лесах региона. Для сравнения, в 2007 году их численность была в пять раз больше, сообщил начальник отдела управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области Алексей Соколов.

«Учет зверя ведется по его следам, для этого применяются специальные расчеты, учитывается также маршрут животного. Разумеется, это непростой процесс, ведь лес — не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный», — Алексей Соколов.

Соколов отметил, что большое количество волков насчитывалось на Тамбовщине в годы Великой Отечественной войны: сотни животных, потревоженные боевыми действиями в других регионах, перекочевали в тамбовские леса. Изголодавшиеся хищники полностью теряли страх перед человеком, подходя к жилищу даже днем. 

В 80-е годы за каждого отстреленного волка даже выплачивалось вознаграждение. Однако к сокращению численности зверя привел не только отстрел, но и нехватка кормовой базы — сегодня домашний скот фермеры держат в крытых стойлах, а не на пастбищах.

«Несмотря на это, добыча волка в регионе не запрещена, поскольку по-прежнему считается, что он представляет угрозу сельскому хозяйству и животному миру. Фактическая его численность несколько выше, так как животные могут мигрировать к нам из соседних Рязанской и Пензенской областей. В среднем за сезон мы выдаем около 10-12 таких разрешений. Но даже в этом случае за последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка», — отметил Соколов.

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Волк является одним из главных символов Тамбовской области. «Тамбовский волк» зарегистрирован в качестве товарного знака для множества образцов местной продукции. Считается, что широкую известность словосочетание «тамбовский волк» приобрело в 1950 году благодаря художественному фильму «Дело Румянцева», где один из героев эмоционально произнес: «Тамбовский волк тебе товарищ!».

В 2004 году в областном центре открылся Музей тамбовского волка, который насчитывал более 200 экспонатов, но в 2006 году все его фонды были уничтожены пожаром во время выставки в Брянске.

Узнайте, как в Колорадо прошло голосование о возвращении в штат волков — причиной сокращения популяции этих хищников в американском штате тоже была охота.

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