В лесах Тамбовской области насчитали всего двух волков

Соколов отметил, что большое количество волков насчитывалось на Тамбовщине в годы Великой Отечественной войны: сотни животных, потревоженные боевыми действиями в других регионах, перекочевали в тамбовские леса. Изголодавшиеся хищники полностью теряли страх перед человеком, подходя к жилищу даже днем.

В 80-е годы за каждого отстреленного волка даже выплачивалось вознаграждение. Однако к сокращению численности зверя привел не только отстрел, но и нехватка кормовой базы — сегодня домашний скот фермеры держат в крытых стойлах, а не на пастбищах.

«Несмотря на это, добыча волка в регионе не запрещена, поскольку по-прежнему считается, что он представляет угрозу сельскому хозяйству и животному миру. Фактическая его численность несколько выше, так как животные могут мигрировать к нам из соседних Рязанской и Пензенской областей. В среднем за сезон мы выдаем около 10-12 таких разрешений. Но даже в этом случае за последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка», — отметил Соколов.